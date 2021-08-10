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大武崙沙灘及游泳池等適度解封　林右昌：城市博覽會延期

▲基隆市長林右昌今（10）日宣布，有鑑於疫情仍有高度不確定性，決定城市博覽會延期至2022年4月22日登場。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（10）日宣布，有鑑於疫情仍有高度不確定性，決定城市博覽會延期至2022年4月22日登場。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-08-10 14:13:25

疫情警戒降為二級，基隆市長林右昌今（10）日宣布，從11日起適度放寬大武崙沙灘、游泳池及社區大學等場所的管制；此外，有鑑於疫情仍有高度不確定性，決定城市博覽會延期至2022年4月22日登場，好讓民眾無後顧之憂開心參與。

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林右昌表示，城市博覽會是百萬人共同參與的城市盛事，雖整體疫情已趨穩定，但面對疫情仍有高度不確定性，舉辦任何大型活動，都應該在一個民眾無後顧之憂的情況下辦理；依中央疫情指揮中心規劃，年底前疫苗施打覆蓋率將有機會超過6成，市府舉辦城市博覽會將能讓民眾更安心、更開心。

基隆市政府說，大武崙沙灘自8月11日起解封，開放時間為平日14時至18時、假日9時至19時，非開放時間維持封閉；另原有5處出入口，僅開放中央單一出入口；如游泳、浮潛等無法全程配戴口罩的水域活動暫不開放，遊客得定點飲食、不可邊走邊吃，飲食完畢應立即戴上口罩。

▲基隆市政府宣布大武崙沙灘自8月11日起解封，開放時間為平日14時至18時、假日9時至19時。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府宣布大武崙沙灘自8月11日起解封，開放時間為平日14時至18時、假日9時至19時。（圖／基隆市政府提供）
基隆市游泳池也自8月11日起解封，各游泳池訂定總量管制人數，泳池開放每時段1.5小時為原則，清場時加強清潔消毒工作，淋浴間、戲水池、冷水、SPA區、烤箱、蒸氣室等仍禁止開放，不提供個人泳具、吹風機；救生人員需完成疫苗第一劑接種或快篩陰性，始得執勤。

▲基隆市游泳池也自8月11日起解封，各游泳池訂定總量管制人數，泳池開放每時段1.5小時為原則。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市游泳池也自8月11日起解封，各游泳池訂定總量管制人數，泳池開放每時段1.5小時為原則。（圖／基隆市政府提供）
社區大學、樂齡學習空間以教室空間計算容留人數，開放實體課程，教室面積扣除固定設備，除以2.25平方公尺計算容留人數，已實施線上教學的課程仍以線上教學為主；室內課程及活動場域禁止飲食，評估無法配戴口罩的課程，應暫緩或更動課程內容，同空間不同時段有其他單位使用者。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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