台灣第一美女是誰？「女神周子瑜」排第二 第一名是她
隨著時代的更迭，每一階段都有代表性的「最正美女」，例如90年代的林青霞、王祖賢等等，而近幾年隨著Youtuber各種平台竄起，也有不少宅男女神誕生。而近日，就有網友討論「大家心目中最漂亮的台灣第一美女是誰？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 14:26:23
原PO在PTT貼文指出「很多年以前有『台灣第一美女』這個頭銜，當初是蕭薔，後來林志玲接下這個頭銜，可以說是實至名歸吧，身材跟氣質、形象都是一等一，不過在她之後好像就沒有人討論下一個是誰了，如果要選一個大家會選誰？」
「我個人推薦熟齡一點的是張鈞甯，她應該是不用介紹了，氣質形象顏值都沒話說的人選，另外一個就是圍棋好手黑嘉嘉，她也不只只有外貌，世界最強女棋手當之無愧，不過造型上她暫時比較沒辦法跟鈞甯一樣駕馭各種髮型服裝，各位認為的台灣第一美女是誰呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「以現在來說還是林志玲耶」、「林志玲還是排第一」、「當然是志玲姐姐，人美心美大愛」、「論品格長相智慧，還是推林志玲」、「林志玲還沒被拉下來吧」、「志玲姐姐還是無法被超越」、「當然是林志玲，五官左右臉非常對稱，氣質又仙」；而也有不少網友激推「新一代就是周子瑜」、「子瑜善良到像是天使」、「投周子瑜接棒一票」、「周子瑜真的美又善良，現在排第二」。（編輯：張嘉哲）