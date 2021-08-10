COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣第一美女是誰？「女神周子瑜」排第二　第一名是她

▲台灣美女雲集，鄉民心中的兩大女神為周子瑜以及林志玲。（圖/翻攝林志玲、周子瑜IG）
▲台灣美女雲集，鄉民心中的兩大女神為周子瑜以及林志玲。（圖/翻攝林志玲、周子瑜IG）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 14:26:23

隨著時代的更迭，每一階段都有代表性的「最正美女」，例如90年代的林青霞、王祖賢等等，而近幾年隨著Youtuber各種平台竄起，也有不少宅男女神誕生。而近日，就有網友討論「大家心目中最漂亮的台灣第一美女是誰？」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「很多年以前有『台灣第一美女』這個頭銜，當初是蕭薔，後來林志玲接下這個頭銜，可以說是實至名歸吧，身材跟氣質、形象都是一等一，不過在她之後好像就沒有人討論下一個是誰了，如果要選一個大家會選誰？」

▲林志玲面對敏感問題，態度大方、不迴避。（圖／資料照）
▲林志玲被網友激推為台灣第一美女。（圖／NOWnews資料照）
「我個人推薦熟齡一點的是張鈞甯，她應該是不用介紹了，氣質形象顏值都沒話說的人選，另外一個就是圍棋好手黑嘉嘉，她也不只只有外貌，世界最強女棋手當之無愧，不過造型上她暫時比較沒辦法跟鈞甯一樣駕馭各種髮型服裝，各位認為的台灣第一美女是誰呢？」

貼文一出，網友紛紛回應「以現在來說還是林志玲耶」、「林志玲還是排第一」、「當然是志玲姐姐，人美心美大愛」、「論品格長相智慧，還是推林志玲」、「林志玲還沒被拉下來吧」、「志玲姐姐還是無法被超越」、「當然是林志玲，五官左右臉非常對稱，氣質又仙」；而也有不少網友激推「新一代就是周子瑜」、「子瑜善良到像是天使」、「投周子瑜接棒一票」、「周子瑜真的美又善良，現在排第二」。（編輯：張嘉哲）

▲南韓女團TWICE台籍成員周子瑜。（圖／取自周子瑜Instagram）
▲南韓女團TWICE台籍成員周子瑜，被網友認為可當林志玲接班人。（圖／取自周子瑜Instagram）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
74.14%25.86%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.22%5.78%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19%81%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
68.42%31.58%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀