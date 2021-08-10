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太想中發票了？他問結帳「1招」可增加中獎率　網狂砲轟

▲統一發票難中獎，網友提出「一舉動」引起議論。(示意圖／NOWnews資料照)
▲統一發票難中獎，網友提出「一舉動」引起議論。(示意圖／NOWnews資料照)

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 14:57:12

統一發票會在每個奇數月的25號開獎，人人都有機會靠著一張發票，搖身一變成為千萬富翁，手中擁有越多的發票，中獎的機率就會高一些，有些民眾就會利用這一點來增加自己的中獎機率。今（10）日就有網友在臉書社團《爆廢公社》提問，好奇有沒有人藉由分開結帳，拿多張發票中過大獎。

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該位網友表示，「有沒有人，買一樣以上的東西時，會要求店員將全部都分開結的」，他也補充說明「當然，前提是在不影響其他人的情況下（當下只有你一個客人在結帳時）」，並hashtag「有人用這種方式中過大獎的嗎」。

沒想到這篇貼文一發布，留言區裡開始斥責這樣的行為，「怎麼好意思這麼做」、「怎麼會沒有影響到其他人，你以為店員沒有事做嗎？」、「真的以為這樣就會中？」、「不要這樣整店員好嗎？」、「會中一張就中，不會再多都一樣。」、「除非是幫人買東西，要分開發票的，不然不會這樣做」、「很浪費時間，這樣造成店員困擾」。

▲想要透過洗發票提高中獎率，是吃力不討好的行為，財政部也表示這不符合成本效益。（示意圖／記者顏真真攝）
▲想要透過洗發票提高中獎率，是吃力不討好的行為，財政部也表示這不符合成本效益。（示意圖／記者顏真真攝）
有些網友也分享了類似的經驗，「以前看過...買20個購物袋，要分開打發票」、「我遇過要求每個東西都分開結的，然後他後面還有人等結帳」、「以前待便利商店時有遇過買購物袋20個要求打20張發票的客人」、「遇過一個客人不管買多少飲料全部都要分開結，然後買幾瓶飲料就買多少購物袋，一樣分開結，最高紀錄分開結40張發票」。

事實上過去也有人利用小額消費，在兩個月內狂買4,600個塑膠袋，且還中了33張發票，被封為「發票哥」。對此事件，財政部也有做出回應表示，這樣並不符合成本利益，時間也消耗不少。而原訂要修法研議一定金額以下小額消費不予給獎的可行性，防杜有心人士套領獎，但後來為避免影響一般民眾正常小額消費兌獎權益，財政部將在不修法的前提下，加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。（實習編輯：王麗雯）

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敢！鬼月就是要看恐怖片
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疫苗不足是中央還是地方的問題？

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