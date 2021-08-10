太想中發票了？他問結帳「1招」可增加中獎率　網狂砲轟

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沒想到這篇貼文一發布，留言區裡開始斥責這樣的行為，「怎麼好意思這麼做」、「怎麼會沒有影響到其他人，你以為店員沒有事做嗎？」、「真的以為這樣就會中？」、「不要這樣整店員好嗎？」、「會中一張就中，不會再多都一樣。」、「除非是幫人買東西，要分開發票的，不然不會這樣做」、「很浪費時間，這樣造成店員困擾」。
有些網友也分享了類似的經驗，「以前看過...買20個購物袋，要分開打發票」、「我遇過要求每個東西都分開結的，然後他後面還有人等結帳」、「以前待便利商店時有遇過買購物袋20個要求打20張發票的客人」、「遇過一個客人不管買多少飲料全部都要分開結，然後買幾瓶飲料就買多少購物袋，一樣分開結，最高紀錄分開結40張發票」。
事實上過去也有人利用小額消費，在兩個月內狂買4,600個塑膠袋，且還中了33張發票，被封為「發票哥」。對此事件，財政部也有做出回應表示，這樣並不符合成本利益，時間也消耗不少。而原訂要修法研議一定金額以下小額消費不予給獎的可行性，防杜有心人士套領獎，但後來為避免影響一般民眾正常小額消費兌獎權益，財政部將在不修法的前提下，加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。（實習編輯：王麗雯）