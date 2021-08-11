影／非洲富人家都吃什麼？超霸氣份量　碗竟比臉還大

食物的種類百百種，然而隨著食材、用料、環境等，反映出來的價格也都會有不同，能負擔的人也不一樣。Youtube頻道「小鐘Johnny」是一名全球旅行紀錄生活的中國人，目前人在非洲的他，這次就要體驗當地的有錢人家，到底平時都吃些什麼，用餐習慣又如何呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-11 18:00:00
影片一開始，小鐘就來到家境不錯的朋友家，在簡單的訪問後得知，媽媽因為做生意的關係，賺到了不少錢，所以環境不錯，至少在吃穿方面不用擔心；而非洲朋友也表示，在多哥大部分做生意的都是女性，因為男性喜歡穿得體面，到公司幫別人做事。
進入廚房後，可以發現碩大的雞腿正在油炸，而小鐘也發現，當地的富人家庭煮飯不會加入太多調味料，都是使用蒜、辣椒與鹽作簡單點綴，原汁原味就是他們的特色，至於正式上桌後，比臉還大的飯碗更是相當霸氣，讓他十分驚訝。
回到餐桌上，可以發現雖然只有兩道菜，但是美味跟奢華的程度卻相當高，一個是整隻雞肉的原味雞湯，另一道則是大量羊肉的辣椒羊肉湯，不同中華傳統的多菜一湯，這樣的菜色雖變化性不大，但是豐盛度卻已讓小鐘非常滿足，甚至還盛了第二碗，非常享受。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：小钟Johnny
完整影片：https://youtu.be/4to7YWarev0