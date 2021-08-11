COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／非洲富人家都吃什麼？超霸氣份量　碗竟比臉還大

▲雖然菜色簡單，但是美味程度讓他難以抗拒。（圖／小钟Johnny 授權）
▲雖然菜色簡單，但是美味程度讓他難以抗拒。（圖／小钟Johnny 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-11 18:00:00

食物的種類百百種，然而隨著食材、用料、環境等，反映出來的價格也都會有不同，能負擔的人也不一樣。Youtube頻道「小鐘Johnny」是一名全球旅行紀錄生活的中國人，目前人在非洲的他，這次就要體驗當地的有錢人家，到底平時都吃些什麼，用餐習慣又如何呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲朋友表示，媽媽因為從商的緣故，家庭環境不錯。（圖／小钟Johnny
▲朋友表示，媽媽因為從商的緣故，家庭環境不錯。（圖／小钟Johnny 授權）

影片一開始，小鐘就來到家境不錯的朋友家，在簡單的訪問後得知，媽媽因為做生意的關係，賺到了不少錢，所以環境不錯，至少在吃穿方面不用擔心；而非洲朋友也表示，在多哥大部分做生意的都是女性，因為男性喜歡穿得體面，到公司幫別人做事。


▲進入廚房後，可以發現他們的調味相當簡單，僅用鹽蒜等點綴。（圖／小钟Johnny
▲進入廚房後，可以發現他們的調味相當簡單，僅用鹽蒜等點綴。（圖／小钟Johnny 授權）


進入廚房後，可以發現碩大的雞腿正在油炸，而小鐘也發現，當地的富人家庭煮飯不會加入太多調味料，都是使用蒜、辣椒與鹽作簡單點綴，原汁原味就是他們的特色，至於正式上桌後，比臉還大的飯碗更是相當霸氣，讓他十分驚訝。


回到餐桌上，可以發現雖然只有兩道菜，但是美味跟奢華的程度卻相當高，一個是整隻雞肉的原味雞湯，另一道則是大量羊肉的辣椒羊肉湯，不同中華傳統的多菜一湯，這樣的菜色雖變化性不大，但是豐盛度卻已讓小鐘非常滿足，甚至還盛了第二碗，非常享受。（文字編輯：沈傳恩）


▲非洲富人到底平常都吃些什麼東西呢？（圖／小钟Johnny
▲非洲富人用膳分量相當豪邁。（圖／小钟Johnny 授權）

▶感謝授權：小钟Johnny
完整影片：https://youtu.be/4to7YWarev0

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.49%26.51%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀