煮泡麵「加起司」變標準配備？老饕曝吃法：這2款最適合

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡，不過，也有許多吃貨會自行加入各種配料進行烹煮，其中加入「起司」這項食材可說是最基本的美味搭配，日前就有民眾好奇加入「哪款起司」才是內行吃法，話題掀起討論。

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這名網友日前在臉書社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》提出疑問「請問哪一種起司最適合泡麵」，掀起許多老饕分享經驗，其中就有不少吃貨大力推薦一般的起司片和莫札瑞拉起司，「起司片都不錯，容易融化又不會太鹹的比較適合」、「切達乳酪、再製乳酪都可以！之前我試過莫札瑞拉也很讚，但實在太貴了會吃很快」、「莫札瑞拉感覺很適合欸」、「感覺起司片都可以」。

▲最多人直言泡麵和起司片、 莫札瑞拉起司 搭配起來相當美味。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過還有網友一時眼花看錯，誤認為原PO問的是「哪款泡麵最適合加入起司」，也在留言中介紹自己心目中的絕神搭配「好像台式以外的都沒問題」、「來一客或阿Q的，泡菜口味或海鮮口味加起司都不錯」、「韓國泡麵」、「炒辛拉麵」、「辣泡麵！」。

此外，提到泡麵加入配料，先前也有網友推薦可以加入「牛奶＋起司」這個組合，吃起來就像韓國的部隊鍋一樣，在煮好的泡麵上加上一片起司，不但可以讓味道更香濃，還能增加湯汁的濃稠度，再加入一點牛奶，就能有一碗濃濃的奶香起司泡麵，不過該種搭配法比較適合清淡口味的泡麵，否則口感上會有所衝突。（編輯：楊智傑）