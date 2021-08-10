COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

煮泡麵「加起司」變標準配備？老饕曝吃法：這2款最適合

▲泡麵料理可以加入不同食材烹煮，加入「起司」這項食材可說是最基本的美味搭配，日前就有網友好奇要加入哪種起司才是內行吃法，話題掀起討論。。（示意圖／取自unsplash）
▲泡麵料理可以加入不同食材烹煮，加入「起司」這項食材可說是最基本的美味搭配，日前就有網友好奇要加入哪種起司才是內行吃法，話題掀起討論。。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 15:44:57

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，不少人甚至以泡麵取代正餐。而泡麵吃法多元，每個人的料理方式都不盡相同，最常見的就是直接加熱水沖泡，不過，也有許多吃貨會自行加入各種配料進行烹煮，其中加入「起司」這項食材可說是最基本的美味搭配，日前就有民眾好奇加入「哪款起司」才是內行吃法，話題掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友日前在臉書社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》提出疑問「請問哪一種起司最適合泡麵」，掀起許多老饕分享經驗，其中就有不少吃貨大力推薦一般的起司片和莫札瑞拉起司，「起司片都不錯，容易融化又不會太鹹的比較適合」、「切達乳酪、再製乳酪都可以！之前我試過莫札瑞拉也很讚，但實在太貴了會吃很快」、「莫札瑞拉感覺很適合欸」、「感覺起司片都可以」。

▲最多人直言「泡麵和『起司、蛋』最搭」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲最多人直言泡麵和起司片、莫札瑞拉起司搭配起來相當美味。（示意圖／翻攝自pixabay）
不過還有網友一時眼花看錯，誤認為原PO問的是「哪款泡麵最適合加入起司」，也在留言中介紹自己心目中的絕神搭配「好像台式以外的都沒問題」、「來一客或阿Q的，泡菜口味或海鮮口味加起司都不錯」、「韓國泡麵」、「炒辛拉麵」、「辣泡麵！」。

此外，提到泡麵加入配料，先前也有網友推薦可以加入「牛奶＋起司」這個組合，吃起來就像韓國的部隊鍋一樣，在煮好的泡麵上加上一片起司，不但可以讓味道更香濃，還能增加湯汁的濃稠度，再加入一點牛奶，就能有一碗濃濃的奶香起司泡麵，不過該種搭配法比較適合清淡口味的泡麵，否則口感上會有所衝突。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

73.44%26.56%

疫苗不足是中央還是地方的問題？

94.18%5.82%

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

18.9%81.1%

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

68.77%31.23%
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀