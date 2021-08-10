COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／11公斤虎斑貓剃毛狂露鮪魚肚　媽：以為只是毛蓬！

▲虎斑貓「班班」剃毛後狂露「鮪魚肚」，讓奴才沒有藉口說是「毛蓬」！（圖／網友陳默默授權提供）
▲虎斑貓「班班」剃毛後狂露「鮪魚肚」，讓奴才沒有藉口說是「毛蓬」！（圖／網友陳默默授權提供）

文/寵毛網

2021-08-10 20:00:00

這絕對是紮紮實實的真材實料！網友陳默默與男友養了3隻貓咪，其中老大虎斑貓「班班」平常因為懶得動加上天氣炎熱，於是男友就親手為牠剃毛散熱，沒想到剃完後中斷的「鮪魚肚」霸氣外漏，讓陳小姐傻眼地表示：「以為只是毛蓬，沒想到是實力胖！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲班班是一隻個性慵懶又脾氣好的虎斑貓。（圖／網友陳默默授權提供）
▲班班是一隻個性慵懶又脾氣好的虎斑貓。（圖／網友陳默默授權提供）
陳小姐表示班班目前11歲，體重也剛好11公斤，4年前牠流浪到男友頂樓加蓋的住處偷翻垃圾，某天不知是誤食什麼竟然狂嘔吐又拉血，奄奄一息地倒在家門口，男友趕緊送牠去獸醫院治療，搶救一週後好不容易撿回一命，就順勢收編下來。斑斑生性害羞膽小，剛來時已經7、8歲又骨瘦如柴，陳小姐與男友努力讓牠增胖養足體力，沒想到4年過去牠早已不是當初的瘦皮猴，反而變成「胖海豹」，每天在家裡四處躺，最大的活動力時候就是與貓弟弟「阿飛」以及「豆摩」打鬧，連逗貓棒也只願意玩一下下，整個懶散到不行！

▲4年前班班不知從哪裡跑到陳小姐男友的住處，當時身材瘦弱，會偷翻垃圾，某次誤食中毒好不容易撿回一命，陳小姐的男友就直接收編牠。（圖／網友陳默默授權提供）
▲4年前班班不知從哪裡跑到陳小姐男友的住處，當時身材瘦弱，會偷翻垃圾，某次誤食中毒好不容易撿回一命，陳小姐的男友就直接收編牠。（圖／網友陳默默授權提供）
▲沒想到現在班班11歲，體重也11公斤！（圖／網友陳默默授權提供）
▲沒想到現在班班11歲，體重也11公斤！由於天氣炎熱班班就更不想動，因此奴才決定替牠剃掉部分的毛，可以趴在地板上納涼。（圖／網友陳默默授權提供）
由於班班體型壯碩，目前已經改吃減肥飼料，不過因為不愛運動，只要天氣炎熱活動力又更差，因此會替牠做部分剃毛。這天男友親自操刀，剃了中段「腰間肉」部分的毛，看看會不會「瘦一點」？沒想到剃完後「鮪魚肚」直接「炸」出來見客，這麼肥美的肚子拍起來就像挑西瓜一樣充滿渾厚又紮實的聲音，讓兩人忍不住讚嘆班班是真的「實力胖」，也沒有藉口可以說是「毛蓬」了！

▲沒想到剃完毛「鮪魚肚」霸氣外露，出來見客啦！再也無法藉口說是「毛蓬鬆」了！（圖／網友陳默默授權提供）
▲沒想到剃完毛「鮪魚肚」霸氣外露，出來見客啦！再也無法藉口說是「毛蓬鬆」了！（圖／網友陳默默授權提供）
▲班班：朕這可是實力胖，用料實在絕無虛假！（圖／網友陳默默授權提供）
▲班班：朕這可是實力胖，用料實在絕無虛假！（圖／網友陳默默授權提供）
班班剃毛後的模樣被分享到貓咪社團，許多網友看了都笑翻表示：「結果是肉膨」、「貓：誰在跟你毛蓬，我可是紮紮實實的肚皮肉啊！」、「真材實料，成分純正」、「阿嬤養的現形」、「妳誤會了！真真切切的紮實」現在一起來看看班班的影片吧！（編輯：陳珮瑜）


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.61%26.39%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.18%5.82%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.17%80.83%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
68.46%31.54%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀