影／11公斤虎斑貓剃毛狂露鮪魚肚 媽：以為只是毛蓬！
這絕對是紮紮實實的真材實料！網友陳默默與男友養了3隻貓咪，其中老大虎斑貓「班班」平常因為懶得動加上天氣炎熱，於是男友就親手為牠剃毛散熱，沒想到剃完後中斷的「鮪魚肚」霸氣外漏，讓陳小姐傻眼地表示：「以為只是毛蓬，沒想到是實力胖！」。
文/寵毛網
2021-08-10 20:00:00
陳小姐表示班班目前11歲，體重也剛好11公斤，4年前牠流浪到男友頂樓加蓋的住處偷翻垃圾，某天不知是誤食什麼竟然狂嘔吐又拉血，奄奄一息地倒在家門口，男友趕緊送牠去獸醫院治療，搶救一週後好不容易撿回一命，就順勢收編下來。斑斑生性害羞膽小，剛來時已經7、8歲又骨瘦如柴，陳小姐與男友努力讓牠增胖養足體力，沒想到4年過去牠早已不是當初的瘦皮猴，反而變成「胖海豹」，每天在家裡四處躺，最大的活動力時候就是與貓弟弟「阿飛」以及「豆摩」打鬧，連逗貓棒也只願意玩一下下，整個懶散到不行！ 由於班班體型壯碩，目前已經改吃減肥飼料，不過因為不愛運動，只要天氣炎熱活動力又更差，因此會替牠做部分剃毛。這天男友親自操刀，剃了中段「腰間肉」部分的毛，看看會不會「瘦一點」？沒想到剃完後「鮪魚肚」直接「炸」出來見客，這麼肥美的肚子拍起來就像挑西瓜一樣充滿渾厚又紮實的聲音，讓兩人忍不住讚嘆班班是真的「實力胖」，也沒有藉口可以說是「毛蓬」了！ 班班剃毛後的模樣被分享到貓咪社團，許多網友看了都笑翻表示：「結果是肉膨」、「貓：誰在跟你毛蓬，我可是紮紮實實的肚皮肉啊！」、「真材實料，成分純正」、「阿嬤養的現形」、「妳誤會了！真真切切的紮實」現在一起來看看班班的影片吧！（編輯：陳珮瑜）