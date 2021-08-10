求職怎脫穎而出？LinkedIn副總裁揭「1問題」：絕對加分
時序進入8月，應屆畢業生應該已經體驗一輪面試求職的拼搏，而受到本土疫情影響，不少公司在招人上趨向緊縮，但隨著近期疫情有所穩定，相信會有新一波徵才的機會。如何從眾多競爭者中脫穎而出，是許多求職者最大的疑問。對此，職業社群網站領英公司（LinkedIn）主管全球招聘的副總裁夏普莉（Jennifer Shapley）傳授撇步，在面試過程中提出「1問題」保證可以給求職者加分。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 18:17:32
根據《CNBC》報導，受到疫情影響，夏普莉指出現在進入所謂的「大辭職」時代，約40％的員工在考慮轉換跑道的事情，這讓整個人力市場變得很熱鬧。不僅求職者蠢蠢欲動，公司也在探索各類勞動條件改變對招聘人才的影響，比方說許多公司都在評估提供更彈性的遠端上班、更多的休假等等。
而如果要給求職者一個最重要的建議，夏普莉強調並沒有什麼面試必勝的靈丹妙藥，但確實有一件事可以幫助求職者加分。那就是在面試快結束前，通常面試主管會詢問求職者有沒有問題，這時候求職者如果能提出「1類問題」往往能讓自己脫穎而出。那就是事先經過調查研究，問出一個關於公司使命或公司文化或公司組織內容或公司應徵職位等等具體的問題。
夏普莉建議，求職者發問前可以說「我注意到了這個」、「我在公司的網站上發現了這個」，然後說出自己的問題，藉此表現出你已經事先做過功課，你確實了解公司的某一部份資訊，不是臨時泛泛而論的一些抽象問題，而是針對某具體環節的具體好奇。夏普莉最後強調，別問了求職面試是雙向的，公司在挑員工的時候，員工也在挑公司。進入求職市場前考慮清楚自己的目標，想清楚這份工作的目的是什麼，並在面試中專注於這一點。（編輯：倪浩軒）