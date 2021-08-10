面對Delta變種病毒 侯友宜：莫忘諾富特飯店破口教訓
面對來勢洶洶的Delta變種病毒，新北市長侯友宜今（10）日指出，Delta變種株的基因定序檢測耗時數日，從感染到定序出爐的期間，若飯店人員或民眾沒注意到、進入感染者的房間，可能造成嚴重的後果；新北將嚴格的把關外，也籲請中央要設法將病毒阻絕於境外。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-10 20:13:47
侯友宜表示，大家要對印度的Delta變種病毒提高警覺，入境者除2次的PCR外，又加1次的快篩；但全球的疫情仍十分的嚴峻，不論是否打了疫苗，面對來勢洶洶的Delta變種病毒，從入境的關卡發現，新北從7月1日起的境外移入確診為23例，4例為Delta的病毒株，其中有3例自緬甸入境、1例自泰國入境，佔境外移入的六分之一。
侯友宜說，永遠要記得上次諾富特飯店破口的教訓，防疫旅館的相關防範絕對不能等閒置之，如果沒做好而造成防疫的破口，恐會不可收拾；全世界有不少清潔工不當接觸後感染並擴大傳播的個案，因此防疫旅館的入住非常重要，新北市21家防疫旅館、2418個房間，目前約6成的入住率，因此防疫旅館的入住管理及消毒流程，除再三的提醒外，也會派人去稽查。
侯友宜強調，防疫旅館必須設立前進櫃台、入住前全身與物品的消毒，公共區域、早、中晚3次的消毒，退房後客房需靜置1天並依據衛生主管機關的規定進場消毒；此外，有一點十分的重要，若解隔前PCR採檢為陽性的個案，該房間退房後需靜置3天，並依據衛生主管機關的規定進場消毒，每個步驟與程序都要嚴謹的面對，慎防Delta變種病毒的入侵、成為傳播的防疫破口。
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