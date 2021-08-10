婆婆喊「鬼月不曬衣」！人妻好無奈 尪一招搞定全場笑翻
在民間習俗中，農曆七月又稱為鬼月，時序進入農曆七月後，坊間流傳諸多禁忌，而其中「晚上不可曬衣服」也是其中一項。不過有位人妻抱怨平常白天要上班不方便洗衣服，但婆婆堅持晚上不能曬衣服，讓她覺得很不方便。而老公知道後立即喊話這個月由他負責洗衣，人妻正在感動之時，卻秒收到老公簡訊，「背後用意」揭曉讓她瞬間無言，網友也都笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 20:25:34
原PO在PTT發文表示，晚上洗好衣服正準備要曬時被婆婆阻止，婆婆強調「七月半晚上不可以曬衣服」，讓原PO只好隔天早點起床重洗一次衣服後再曬。事後原PO向老公抱怨此事，老公立即答應「這個月負責把衣服拿去外面自助洗」，讓原PO驚喜高呼貼心。
沒想到感動沒多久，老公就傳來簡訊表示改變主意，決定買一台乾衣機放在家就好，讓原PO無奈直言「平常都不會想到，現在要他幫忙腦筋倒是動挺快的」。雖然買了乾衣機未來還是可以省事不少，但老公喊話「我負責」後才想到要買家電，讓原PO不免搖頭，「老公有夠扣分不貼心的啦」。
網友紛紛在底下留言回覆說，「輪到自己做事時就會想到出錢出力」、「跟我很像...我也是被婆婆禁止晚上曬衣服，直接怒買一台乾衣機」、「就純粹懶又有點錢可以花」、「你叫他洗碗，他就會買洗碗機，叫他掃地，他就會買掃地機器人，叫他拖地，他就會買拖地機器人」、「叫他做一輪家事你家什麼都有了」。（編輯：倪浩軒）
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