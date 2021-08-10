腳踏車沒鎖遭竊！她決定不偷懶「鎖後輪」 結局更加崩潰
在市區騎腳踏車十分方便，但若是要停靠公共的停車格，記得上鎖以免被偷竊。今（10）日就有網友抱怨，她的腳踏車沒上鎖，導致前陣子被偷了，因此她下定決心不能再偷懶不鎖車，每次都確實地在後輪上鎖，沒想到今天回宿舍時，卻讓她更加崩潰，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 22:10:53
原PO在《爆怨2公社》表示，她沒幫腳踏車上鎖，導致前陣子被偷了，再加上被太多親友念，因此她深深反省自己，「現在世風日下，人心不古，不鎖車被偷，我確實也有責任」，最後下定決心，之後不能再偷懶不鎖車。
幾天後，原PO又牽了一台二手淑女車，也開始確實地鎖後輪，每當她看到路邊有人不鎖車，都不禁心想「哼哼，這下再怎麼偷，也不可能偷到我身上了」。怎料，她今天回宿舍時，發現腳踏車雖然還在，但前輪卻消失了，讓她再度崩潰「天啊～～你一定會下地獄！」
貼文曝光後，網友都認為偷竊很不可取，但還是忍不住笑出來，「不小心笑了出來」、「我無法忍住不笑哈哈哈哈」、「你肯定有跟誰結怨」、「太過分了！但又好好笑」、「妳跟腳踏車不合啦」、「這麼專業輪子都卸了」。另外也有人分享經歷，「以前國中騎車去學校鎖鎖在車身，放學去看兩個輪子，坐墊跟龍頭全被偷了，真的只剩下車身了…」。（編輯：許智超）