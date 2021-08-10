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出車禍無法上班！她嘆「明天就生日」　老闆1暖舉網嗨翻

▲一位女網友日前發生嚴重車禍，她感嘆明天就是自己生日，結果意外收到老闆暖心善舉，讓大家讚翻。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲一位女網友日前發生嚴重車禍，她感嘆明天就是自己生日，結果意外收到老闆暖心善舉，讓大家讚翻。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 22:42:28

受到疫情影響，不少上班族面臨到裁員的危機，生計沒有著落，只能靠著老本撐下來。而有位女網友透露，她上個月發生重大車禍，至今還無法回到工作崗位上。值此敏感時刻，不禁有點擔心。豈料老闆超級佛心，「1舉動」讓所有網友全嗨翻，直呼「別人的老闆都不會讓人失望！」

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，直呼「真的覺得我遇到好老闆好公司！」接著娓娓道來個人遭遇，在上月20號騎車上班時發生車禍，車禍相當嚴重，到現在仍無法回去工作崗位。而今（10）天就是發薪日，想不到老闆竟「親自到家」發薪水！

原PO驚呼，老闆不僅帶了補品，而且本來擔心上個月因為車禍關係，出勤天數大減，結果老闆「沒有扣錢也沒有扣全勤」，還包了個壓驚紅包，讓原PO大為感動。最後更透露自己剛好明天生日，生日願望就是趕快恢復健康，「回到工作崗位上」，畢竟不想失去這麼好的工作、這麼好的老闆。

老闆暖心善舉被網友讚爆，紛紛在底下留言回覆說「好暖的老闆！祝妳早日康復以及生日快樂」、「別人的老闆都不會讓人失望，早日康復」、「好老闆真的不多了！好好珍惜」、「真好...別的老闆就給你壓力辭退了」。（編輯：倪浩軒）

▲網友車禍受傷，老闆親自來家裡發薪水，還包了個紅包，讓大家直呼感動。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲網友車禍受傷，老闆親自來家裡發薪水，還包了個紅包，讓大家直呼感動。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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