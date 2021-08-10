出車禍無法上班！她嘆「明天就生日」 老闆1暖舉網嗨翻
受到疫情影響，不少上班族面臨到裁員的危機，生計沒有著落，只能靠著老本撐下來。而有位女網友透露，她上個月發生重大車禍，至今還無法回到工作崗位上。值此敏感時刻，不禁有點擔心。豈料老闆超級佛心，「1舉動」讓所有網友全嗨翻，直呼「別人的老闆都不會讓人失望！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 22:42:28
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，直呼「真的覺得我遇到好老闆好公司！」接著娓娓道來個人遭遇，在上月20號騎車上班時發生車禍，車禍相當嚴重，到現在仍無法回去工作崗位。而今（10）天就是發薪日，想不到老闆竟「親自到家」發薪水！
原PO驚呼，老闆不僅帶了補品，而且本來擔心上個月因為車禍關係，出勤天數大減，結果老闆「沒有扣錢也沒有扣全勤」，還包了個壓驚紅包，讓原PO大為感動。最後更透露自己剛好明天生日，生日願望就是趕快恢復健康，「回到工作崗位上」，畢竟不想失去這麼好的工作、這麼好的老闆。
老闆暖心善舉被網友讚爆，紛紛在底下留言回覆說「好暖的老闆！祝妳早日康復以及生日快樂」、「別人的老闆都不會讓人失望，早日康復」、「好老闆真的不多了！好好珍惜」、「真好...別的老闆就給你壓力辭退了」。（編輯：倪浩軒）
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