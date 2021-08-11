哪種飲品不能接受熱的？網友榜首竟是「它」：味道超恐怖

夏天到來，高溫悶熱的天氣令人難耐，許多人都喜歡喝點冰涼飲料來解暑，而到了冬天，大家又會改喝熱飲來暖暖身子。近日就有網友好奇詢問大家「冷的OK熱的不能接受的飲料？」結果鄉民們心目中的TOP 1竟是「它」，許多人都認為「熱的味道超恐怖」。

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原PO在

PTT女孩板

發文表示，自己很喜歡喝牛奶，但一定要喝冰的！不知道為什麼覺得熱牛奶喝起來會讓人有點反胃，總之，他就是連碰都不想碰，每次別人問他要不要加熱牛奶，他一定謝謝再見不聯絡，但相反的，咖啡他只喝熱的，冰的也是不太能接受，會默默拿去微波爐加熱，他並好奇詢問大家「有沒有什麼飲料一定要喝冰的or熱的？」

▲一名網友好奇在PTT詢問大家「冷的OK熱的不能接受的飲料？」結果鄉民們心目中的TOP 1竟是「它」。（圖／翻攝自PTT）

熱牛奶

牛奶熱的要加糖...」「熱牛奶我懂你！味道超濃超恐怖，小時候連冰的都只喝低脂脫脂」、「牛奶+1」、「我也不喝熱牛奶，覺得很臭很腥」、「牛奶熱的真的莫名不愛」、「熱的果汁牛奶」、「熱牛奶好可怕」。

另也有人直指「熱的愛玉不知道什麼味道？」「可樂！有人喝熱的嗎？XD」、「所有氣泡飲料」、「蜂蜜一定要喝冷的」、「豆漿！熱豆漿有豆味」、「遇過點冰淇淋紅茶熱飲的客人」、「在對岸喝過熱的柳橙汁...」「優酪乳，微波後超難喝」。（編輯：許苡晴）