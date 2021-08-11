東奧閉幕片有林昀儒！陸網愣：日本在報仇 唯一畫面是他
2020東京奧運在疫情肆虐全球的影響下，終於在日前完美落幕，而在8日舉行的閉幕式當中，現場也播放各種賽事精華，其中桌球天才少年林昀儒與德國奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov）的銅牌戰對決畫面，也在其中。不過，中國網友對這支影片頗有微詞，因為在奧運會上拿下38面金牌的他們，畫面僅有一秒，引發眾怒。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 10:35:55
該支閉幕片主題為「一起勇敢」（Stronger Together），只見在畫面中可見，1分17秒處正好是林昀儒對上德國一哥奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov）的男單銅牌戰，林昀儒認真發揮驚人球技，狠狠向對方殺球，讓不少台灣人超嗨！因為這也是唯一一個台灣選手的畫面，而影片中也集結各國好手比賽精采的場景，不過這次拿下38面金牌的中國，畫面卻僅有田徑選手蘇炳添在1分11秒一瞬間的畫面。
影片曝光後，不少大陸網友紛紛傻眼表示「我國乒乓球4金，卻剪德國對台北的，可以開除了」、「中國鏡頭真少，乒乓球好不容易有一個鏡頭，還是台灣的」、「跳水不放？乒乓也不放？放一個蘇炳添做啥？片師可以回家吃自己了吧」、「舉重也不放我們的，跳水只放英國那織毛線的小伙子，真是受夠了」、「日本格局真的小，公報私仇不會太明顯嗎」。
而本屆奧運會上，金牌榜上由美國隊拿下39面最多，第二名則為中國38面金牌，地主國日本則有27面屈居第三，而中華隊也拿下2金4銀6銅的絕佳成績，打破歷年以來的獎牌紀錄，下一屆的奧運將在3年後於巴黎登場，盼屆時中華隊能再更上一層樓！屢屢突破佳績。（編輯：張嘉哲）