爽吃30盤迴轉壽司！幸運女「連中六次」扭蛋　內行揭關鍵

隨著國內新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，各縣市也陸續開放餐廳內用；對此，就有女網友和男友到連鎖迴轉壽司店吃飯，豈料丟盤子轉扭蛋竟幸運地「連中六次」，讓她超級開心，貼文一出，也有內行揭關鍵。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友昨（10）日在社群平台《Dcard》上以「去連鎖壽司店三十盤連中六次」為題發文，表示她和男友到連鎖壽司店用餐，而該壽司店只要拿5盤壽司盤就能轉一次扭蛋，「第一回中了覺得蠻幸運的，結果第二回又中了」。





連中了兩次，讓原PO想著第三次應該不可能再中了，「但就這樣默默中到了第六回」，讓她簡直驚呆「我們不是爆吃抽中，是每抽必中，總共吃了30盤，中了6次，超扯」，也讓她忍不住在文末發問「附上扭蛋，不知道有沒有店員知道怎麼了」？





▲女網友PO出和男友抽中的扭蛋。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有內行網友揭關鍵猜測，「我猜程式壞掉，哈哈，原本應該是中獎機率固定， 然後每25-30盤保底一次」、「25盤一個沒錯，妳那真的肯定是壞掉」、「其實機率是可以調的，每間分店好像會有小小的不同，我是覺得可能因為疫情所以特別調高吧？」、「有時候平板故障機會出現這樣的情況」、「一定是平板故障或是調錯了，正常是25盤一次，有時候比較冷門的扭蛋送不完，或為了刺激買氣的時候會調整機率，但也不可能調到每次必中就是了」。（編輯：郭佩蓉）



