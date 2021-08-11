煮粥加「1物」整鍋變紫！連雞蛋也發綠　網愣：初號機嗎

疫情期間民眾選擇減少外出，避免增加染疫風險，不少人都會在家自己下廚，不過，對於不常廚房的人來說，創造出「地獄料理」也是在所難免，不過你看過有煮個粥竟然整鍋變成鮮豔紫色，就連一旁的雞蛋也呈現一片片綠油油的模樣嗎？加上整鍋粥意外撞色知名動畫《新世紀福音戰士》的經典「初號機」配色，讓畫面曝光後網友全笑翻了。

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這名網友先是在臉書社團「老百姓日常三餐交流會」內曬出一張搶眼的「白米粥」成品照，提到這是自己多年前的料理成果，只是這鍋白米粥內出現比芋頭還鮮豔的紫色，熟雞蛋的蛋白卻變成綠色，與一般白米粥相差甚遠，原PO接著也表示自己當時不是用紫米下去煮，卻忘了究竟是加了什麼才會讓整鍋變成「紫粥綠蛋」，因此發文向網友求助「想請化學系教授來替我解惑，是跟什麼一起煮了讓蛋變成綠色」。

▲有網友神來一筆替一旁「發綠」的雞蛋畫上眼口，意外撞臉動畫角色 麥克華斯基。 （圖／翻攝自臉書社團「老百姓日常三餐交流會」）

不過比起解答原PO的疑惑，不少網友看到這搶眼的配色第一反應就是聯想到動畫《新世紀福音戰士》中的「初號機」，也對這鍋粥望之卻步，更紛紛吐槽原PO「這是初號機的食譜吧」、「殘酷天使的行動料理」、「雖然我是化學系的但我不知道這鍋是啥也建議任何人都不要吃......」、「白飯：當時的我害怕極了」、「那綠色的蛋看起來就像麥克華斯基」、「怪獸電力公司聯名飯？」。

▲紫和綠正是《新世紀福音戰士》中的經典 「初號機」配色 。（圖／《NOWnews》資料照）

而討論串底下也有內行人留言解釋背後原因，不少人也猜測當時應該是加了「紫薯」，由於紫薯內含有一種水溶性色素「花青素」，容易因為酸鹼性環境而改變顏色，例如酸性下（pH值為0.21時）呈現深紅色，而蛋清屬弱鹼性會呈現綠色，經過加熱烹煮過後加速反應，於是才會出現粥是紫色、蛋是綠色的畫面。（編輯：楊智傑）