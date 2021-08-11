哪種運動拿「奧運金牌」最轟動？台人答案一面倒：絕對嗨
2020東京奧運日前已經圓滿落幕，不過網路上討論奧運賽事的聲量還是源源不絕，這波運動熱潮某部分也要歸功於選手有好表現，讓台灣得到2金4銀6銅的歷史最佳成績，而本屆奧運台灣有許多項目都是首次奪牌，甚至有選手在奧運初試啼聲就獲得獎牌，這也讓網友好奇地問「哪種運動拿金牌台灣會暴動？」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 10:58:58
一位網友在PTT上發文說道，「過去拿過金牌的項目，跆拳道、舉重、羽球雙打；其他球類運動、游泳、田徑都沒拿過」，並接著提問「未來哪種運動拿金牌，台灣會瘋狂到暴動呢？」，原PO自己也列出了幾項運動，「國球棒球？資源最多，但奧運一直被取消；羽球單打？；桌球？靠小林同學？但中國也很強；還是田徑跟游泳？」
文章一發布，網友紛紛留言「棒球絕對會暴動！」、「不用想絕對是棒球」、「答案就是棒球了」、「還是棒球吧」、「棒球啦，真的金牌保證全台轟動」、「一定是棒球，而且棒球還是有可能的」、「台灣棒球一直有那個實力在，只是就沒拿過」、「國球棒球啦」、「棒球+1」、「棒球之所以暴動，就是因為先前太多差一點點就要贏的那種超巨大遺憾持續20年了」。
另外還有其他網友回答「籃球才會暴動吧，棒球本來就有8強實力」、「男籃，要贏美國很難」、「足球絕對暴動，而且是全世界」、「100公尺短跑，我孫子也看不到」、「絕對是馬拉松 沒有之一」、「網球男單」、「網球、游泳跟田徑都會」、「今年的高爾夫已經暴動了」。
奧運上一次有棒球項目，要回溯到2008的北京奧運，等了12年，棒球終於在2020東京奧運回歸，只不過因為疫情的關係，台灣沒有參加今年六月的資格賽，下一屆的巴黎奧運又取消了棒球項目，想看棒球重返奧運舞台，最快恐怕要等到2028年。（實習編輯：王麗雯）