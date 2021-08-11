網紅消失兩年回歸！20歲「整成醜八怪」 毀全臉痛哭道歉
現在愛美的人總是希望自己的外貌能夠變得更好，因而去整形，但畢竟是手術，依舊有失敗的風險。大陸網紅「金大威」早早就進軍抖音，影片題材有趣加上俊俏的臉龐，吸引高達140萬粉絲追蹤，但他卻在2019年後突然消失，影片及社群帳號都停更，直到今年終於重回網路露面，並解釋這2年消失的原因，竟因為「整形失敗」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 12:35:21
金大威在今年3月出面解釋「告訴各位為什麼我這兩年都沒有好好拍過影片，因為我在19年時被朋友介紹去動脂肪填充整形手術，但這個手術導致我毀容了，當時候醫生告訴我就像打針一般，我隨意的就聽信，但後來才知道，其實脂肪填充是大手術，弄不好會死人的」。
金大威也曬出整形前後的對比圖，心痛表示「整形完之後，本來是想要變好看的，但20歲的臉後面變成了一個醜八怪，過年回家時，親戚也紛紛嘲諷『怎麼變醜了』，我從那之後不敢看別人的眼睛，也不敢和別人社交，我不是故意躲著親人，而是我不想讓他們看到現在的我」。
說著說著，金大威就落下男兒淚，並哭喊「我好後悔沒有保護好以前的自己，對不起，我奉勸大家真的不要亂整形，並痛批那些不良的醫師，賺這些錢心裡過得去嗎？一個人的後半生毀在你手上，你負擔得起嗎？」而經歷過痛苦的兩年，金大威在近半年逐漸復出，透過健身、理財等等來精進自己，盼能夠找回以前自信的自己，粉絲也都紛紛鼓勵他「人生還長！繼續努力向前」。（編輯：張嘉哲）