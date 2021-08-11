噴槍奪3歲女童命　生父改重判10年

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檢察官訊問鄺男及勘驗現場監視器畫面後發現，下午3點17分許，鄺男發現女童有異狀後，於3點19分駕車離開加油站，並於3點26分送至高雄榮民總醫院急救，最後仍不幸於下午4點50分經醫院宣告急救無效，女童生母也請友人在臉書PO文，表示女兒還在冰櫃中等待希望能查出死因，引發網友議論。
橋頭地院一審審理時，鄺男喊冤沒理由殺害女兒，一審依過失致死罪嫌判處鄺男1年10月徒刑，但女童生母則泣訴鄺男一直不願意負責任，有殺人動機，要求上訴替女兒討回公道，高雄高分院二審撤銷原判決，改以成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，女童生父鄺男處有期徒刑10年。
女童生母鄧女表示，聽到判決還是很激動，感謝所有的法官、檢察官一直努力想查出真相，鄺男則一直辯解，毫無悔過之心，在庭上只是希望能減刑再減刑，即使之前被判1年多也覺得判的太重。
生母鄧女難掩激動地說：「說真的還是忘不了寶貝女兒過世的那一刻，真的沒有辦法看出她原本的長相輪廓，孩子死得那麼無辜、冤枉跟可憐，身上有無數的傷痕，真的是我對女兒的一個虧欠，真的希望能幫她找回真相、幫他伸冤」，並說自己前幾天有去看妹妹，也跟她說媽媽會努力，不到最後一刻真的不會放棄，也希望大家不要放棄，她還是希望能找到真相。