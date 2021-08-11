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噴槍奪3歲女童命　生父改重判10年

▲加油站的監視器畫面曾拍下鄺男拿著噴槍打開副駕駛座的畫面。（圖／翻攝畫面）
▲加油站的監視器畫面曾拍下鄺男拿著噴槍打開副駕駛座的畫面。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-11 12:48:49

2019年1月20日下午，高雄3歲的鄧姓女童乘坐父親鄺男到加油站自助洗車時，女童因空氣噴槍強勁氣流噴入口中，高壓氣體灌入體內喪命，橋頭地院去年7月一審依過失致死罪嫌判處鄺男1年10月徒刑，但生母認為是鄺男殺害女兒，要求上訴，高雄高分院二審撤銷原判決，改以成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑10年。

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前年1月20日下午3點左右，高雄3歲的鄧姓女童乘坐父親鄺男的自小客車到左營區自由三路一間加油站自助洗車，鄺男向警方供稱女兒趁他洗車不注意時，將氣槍放入口中，當他發現時女兒已臉色發白失去意識，鄺男將女童載到高雄榮總急救仍不幸回天乏術。

檢察官訊問鄺男及勘驗現場監視器畫面後發現，下午3點17分許，鄺男發現女童有異狀後，於3點19分駕車離開加油站，並於3點26分送至高雄榮民總醫院急救，最後仍不幸於下午4點50分經醫院宣告急救無效，女童生母也請友人在臉書PO文，表示女兒還在冰櫃中等待希望能查出死因，引發網友議論。

橋頭地院一審審理時，鄺男喊冤沒理由殺害女兒，一審依過失致死罪嫌判處鄺男1年10月徒刑，但女童生母則泣訴鄺男一直不願意負責任，有殺人動機，要求上訴替女兒討回公道，高雄高分院二審撤銷原判決，改以成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，女童生父鄺男處有期徒刑10年。

女童生母鄧女表示，聽到判決還是很激動，感謝所有的法官、檢察官一直努力想查出真相，鄺男則一直辯解，毫無悔過之心，在庭上只是希望能減刑再減刑，即使之前被判1年多也覺得判的太重。

生母鄧女難掩激動地說：「說真的還是忘不了寶貝女兒過世的那一刻，真的沒有辦法看出她原本的長相輪廓，孩子死得那麼無辜、冤枉跟可憐，身上有無數的傷痕，真的是我對女兒的一個虧欠，真的希望能幫她找回真相、幫他伸冤」，並說自己前幾天有去看妹妹，也跟她說媽媽會努力，不到最後一刻真的不會放棄，也希望大家不要放棄，她還是希望能找到真相。

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