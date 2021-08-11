聊慾姊妹淘／別再鬼遮眼！你也有「渣男磁鐵」共同特質？

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▲那些韓劇裡，高富帥愛上路人小姑娘、霸道總裁煞到平凡小職員的橋段在現實生活中是鮮少發生的。（圖／Shutterstock）

卡卡小姐則說，那些涉世未深，情竇初開的少女，對偶像劇情節仍懷抱憧憬還情有可原，但若妳的一片癡心一再被那些情場老手辜負，就該逼自己認清現實了。「至於很多屢勸不聽的女孩，多被騙幾次就學會教訓了，三折肱而成良醫嘛！畢竟誰不是一邊跌倒一邊長大的呢？」





（2）越危險就越迷人，越得不到就越想要





「男人不壞，女人不愛」並非空穴來風，得不到的最讓人牽念，捉摸不透才耐人尋味，渣男的經典手法不就是欲擒故縱、給妳甜頭卻不給承諾、對妳極盡呵護又同時在「廣結善緣」……偏偏這樣抓不住的神秘感就是會讓許多傻女生愛得暈頭轉向！但艾姬點醒各位苦主：妳想要的不一定是適合妳的，過度美化一個得不到的渣男，通常只會讓自己被利用得更徹底而已，他可以逗妳開心，也可以逗別人開心啊！





（3）妄想用母愛發光，召喚浪子回頭





對玩咖的執著男女皆有，但女人還有更難處理的天性「母愛氾濫」。當然，善良和同情心是人類社會不可或缺的美德，然而對於不懂得珍惜的人，多給一點都嫌浪費。





卡卡小姐就坦承，她也曾像媽媽一樣不離不棄守候在一個人身邊，以為這樣愛他陪他鼓勵他支持他，他一定會浪子回頭！最後才發現，無止盡的讓步和委曲求全，只會讓渣男軟土深掘，得寸進尺，一味妄想改變一個人，最後被改變的只會是自己。艾姬提醒女孩們，渣男的慣用招術之一，就是把自己打造成落難英雄，激發女性的憐憫之心，大家要擦亮雙眼，千萬不能上當啊！





▲善良和同情心對於不懂得珍惜的人，多給一點都嫌浪費。（圖／Shutterstock）

（4）自欺欺人，裝睡的人叫不醒





「他這麼爛，妳可以直接封鎖他了。」

「但他其實還是對我很好，沒有那麼壞啦…」





相信以上對話多數人都十分有感，兩位專家更是共鳴極深。許多向艾姬和卡卡小姐諮詢感情建議的讀者，明明清楚對方作惡多端，劈腿成性，魚塭經營得跟《海底總動員》的大堡礁一樣熱鬧滾滾，卻總是一邊訴苦又一邊幫他找理由，講也講不聽，讓艾姬也發出少見怒吼：「不要再鬼打牆了！兩性作家很困擾！」





▲許多女孩明知對方作惡多端，卻總是一邊訴苦又一邊幫他找理由，講也講不聽。（圖／Shutterstock）

想脫離渣男苦海，唯有自救





承認失敗，甘心放手的確很難，但當對方帶給妳的傷害到了臨界值，清醒時常只是一瞬間的事，而臨界值的基準、過程耗時長短，都掌控在自己手中。卡卡小姐也是從感情泥淖中慢慢爬過來的，她要大家記住，愛過渣男在所難免，但想跳脫不斷被玩弄的苦情輪迴，就必須釐清過去每次失敗的原因，擷取經驗教訓，作為將來擇偶的條件清單。





因為人總是先自侮而後人侮之，懂得設立停損點和原則，自我把持，抗拒誘惑，就沒有任何人能奪走妳的自信和尊嚴。艾姬最後也鼓勵女孩們，人要成長，智慧要更新，只要願意坦承面對自己在感情中的誤區，保持正面思考，「渣男磁鐵」砍掉重練後也能浴火重生，遇見一場閃閃發光的幸福愛情！





想知道「渣男磁鐵」還有什麼共同特徵嗎？艾姬和卡卡小姐又分享了哪些「鬼遮眼」的故事呢？鎖定《聊慾姊妹淘》 Ep.4 老是愛錯人是可憐還活該？「渣男磁鐵」性格特質大解析！



