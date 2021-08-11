Delta變種病毒肆虐 侯友宜重申：阻絕於境外是不二法門
全球受Delta變種病毒的肆虐，包括美國、日本及中國等指標性國家的死亡數大幅攀升；新北市長侯友宜今（11）日在應變會議暨市政會議上表示，台灣經不起Delta病毒入侵，應將他國的經驗引以為戒，「阻絕於境外」絕對是擋住Delta病毒的不二法門。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-11 14:07:29
侯友宜指出，根據數據的顯示，美國因Delta病毒確診的比例達93%，短短2週內的死亡數更增加89%，且美國的疫苗接種數已超過50%，仍無法抵擋Delta的變種病毒；台灣應將這些指標性國家的經驗引以為戒，「阻絕於境外、嚴格守住國門」是當前最重要的事，機場、各港口及防疫旅館，一定要再三稽查及督導，漁民及外籍移工也必須做好防疫的管理，絕對不能變成防疫破口。
侯友宜認為，除「阻絕於境」外，「管控於境內」也相當重要，儘管目前國內的疫情相對穩定，但每週確診的零星個案，代表隱形傳播鏈仍未完全消失；而篩檢站絕對不能放鬆，應以重大事件的態度積極面對，鼓勵大家踴躍篩檢，才能迅速將感染源釐清，讓民眾回到安全新型態生活。
侯友宜說，適逢中元普渡，各宗教團體舉辦普渡的法會，仍須遵守相關防疫的措施，包括室內50人、室外100人及全程佩戴口罩等規定，並責成民政局及各區公所確實督導宗教團體提報防疫的計畫及落實防疫措施；也感謝新北市宗教團體防疫期間共捐贈防疫基金2869萬元，並將普度法會的供品轉為愛心捐獻。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。