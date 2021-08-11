豆花加糖水還是豆漿？老饕狂推「嘉義吃法」：加它更對味

天氣越來越炎熱，許多人都會吃上一些清涼食物來消暑，除了剉冰、冰仙草外，冰豆花也成了民眾夏日最愛的下午茶甜品之一。不過傳統豆花的吃法與配料，各縣市不盡相同，有網友就好奇台灣傳統豆花該搭配糖水還是豆漿才真的對味，話題曝光後掀起兩派支持者熱議。

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炎炎夏日若在下午茶時段來碗冰涼的豆花，可說是溽暑的一大享受，這名網友就在PTT上發文表示，自己喜歡在夏天下午來碗豆花，尤其搭配一些碎冰和不同口味的底料，不過豆花最常見的選擇有搭配糖水、牛奶和豆漿等選擇，他就好奇詢問網友「大家比較推薦加糖水還是加豆漿呢？」。

▲傳統豆花的底料分為豆漿、糖水、牛奶等不同口味。（示意圖／翻攝photoAC）

討論串曝光後，不少內行一致推薦「豆漿」是最佳選擇，而這也同時是嘉義的傳統吃法，許多網友也紛紛留言表示「豆漿才能烘托出豆香，相得益彰；糖水的甜味只會蓋過豆花的香氣」，「加豆漿才有香氣」、「到嘉義才知道有人吃豆花加豆漿」、「絕對是豆漿」、「絕對配濃純無糖豆漿」、「不是配豆漿都算邪門歪道」。

至於傳統搭配糖水的吃法，也有許多老饕認為有些吃起來過於甜膩，尤其是某些古早味配二砂的糖水更讓現代人無法接受直言「糖水會膩」，但若想搭配糖水當作底料，老饕們也建議改用「黑糖水」取代傳統糖水，就在能享受傳統風味時兼顧健康。（編輯：楊智傑）