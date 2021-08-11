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配合防疫指引　基隆市府中元普渡祭典規模縮小

▲基隆市政府今日中午舉行中元聯合普渡祈福的祭典，僅由基隆市長林右昌率領局處長參加。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府今日中午舉行中元聯合普渡祈福的祭典，僅由基隆市長林右昌率領局處長參加。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-08-11 14:57:50

基隆市政府今（11）日中午舉行中元聯合普渡祈福的祭典，由於仍在疫情警戒的期間，今年僅由基隆市長林右昌率領局處長參加；林右昌虔誠祈求好兄弟、老大公，保佑大家平安健康、基隆市政順利。

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基隆市政府指出，在道長唸誦經文聲中，市府在中庭舉行中元聯合普渡祈福祭典，各單位精心準備豐盛祭品；不同於往年的普渡，市府全員參與的熱鬧氣氛，市府綜合發展處特在會場旁進行管制，只由林右昌率領局處長代表參加。

林右昌在主持祭祀祈福儀式後表示，市府今年的中元普渡，就是配合防疫指引的普渡示範，有別於往年會由市府所有的員工一起參與祭拜，今年只由他率領局處長參加，且只由他主祭，其他人不持香，只用雙手敬拜。

林右昌強調，疫情期間為了兼顧防疫及宗教的習俗，儘管祭祀規模縮小，但大家的心意不變；誠心祈求老大公、好兄弟，保佑大家平安健康、基隆市政順利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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