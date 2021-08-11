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「賺錢都不投資」超危險？網一面倒點出關鍵：少很多煩惱

▲「賺錢都不投資」超危險？網一面倒點出關鍵。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲「賺錢都不投資」超危險？網一面倒點出關鍵。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 16:28:30

要致富，除了靠著「開源節流」之外，更要懂的「投資理財」，不過近日就有網友在網路上表示疑惑「如果『賺錢都不投資』是不是超危險？」沒想到卻引起網友們一面倒的點出關鍵，更直言「會少很多煩惱」，引起熱議。

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▲網友們紛紛認為「通貨膨脹」是「賺錢不投資」的危險關鍵。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲網友們紛紛認為「通貨膨脹」是「賺錢不投資」的危險關鍵。（示意圖／NOWnews資料照片）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「如果『這輩子都不投資』會怎樣？」的文章表示，「好奇問一下，如果『這輩子都不投資』會怎樣？」原PO更接著說「就是也不買股票、基金、儲蓄險、外幣投資、黃金、債券基金都不買，賺到錢或是有閒錢就『做定存』，會怎樣嗎？」原PO也說「反正做到65歲還是有退休金可以領，說真的，不投資會怎樣嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛認為「通貨膨脹」是「賺錢不投資」的危險關鍵，因此若有好好理財就會少很多煩腦，「財產會被通膨吃掉」、「你太小看通貨膨脹了」、「本金很厚沒差，通膨每年約3%」、「定存錢不會變少，但是東西會變貴」、「那你要祈禱有生之年通貨膨脹率不會飆高，有買房的話就算有投資吧，連房子都不買的話，只靠定存和退休金，老了風險較高，財產也會被通貨膨脹侵蝕掉可觀的比例，定存雖然可以是投資資產組合的一部分，但是全部財產都是定存的話似乎很難稱為是投資，畢竟歷史上從來沒有長期通縮的例子」、「會投資可以少很多煩惱」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。 

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