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房市／中古屋議價3觀察　降價機率高

▲購買中古屋可以觀察區域、房屋特性、屋主特質3個層面，可望爭取較大議價空間。（圖／NOWnews資料照片）
▲購買中古屋可以觀察區域、房屋特性、屋主特質3個層面，可望爭取較大議價空間。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-12 08:30:00

中古屋的議價有許多眉角，買方想要爭取較大議價空間，可從區域、房屋特性、屋主特質3個面向觀察，可助議價成功。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，以區域來看，可留意幾個成屋比較多、賣壓比較大的區域，或是受臨時性的災禍影響，像是幾波疫情爆發期間，部分區域影響較大，若是遇上急售的物件，談價空間大。

若以房屋特性來看，信義房屋內壢環中店店長徐鼎表示，部分屋齡較舊的中古社區大樓，因社區管理不完善，只收基本的清潔費，隨著社區公共區域老舊，需要另收修繕費，使得屋主除了原本的水電費、房屋地價稅開銷，又多了一筆修繕費，若是這類房屋不屬於增值性高的社區、長期價格漲幅不大，屋主持有成本又漸增，屋主換屋另找標的的意願較高，因此也有一定的談價空間。

徐鼎進一步表示，可觀察「屋主特質」，建議消費者可以透過看屋時直接向屋主詢問賣屋原因，或是詢問熟識的房仲可得知，第一是屋主是繼承或贈與取得，這類的屋主因為取得房屋沒有成本，議價空間稍大。常見有好幾個家庭成員共同繼承一棟房屋，因為這樣的房屋若是出租，租金較難分配，再加上繼承的子女可能都住在不同縣市，不易管理，因此售屋動機強烈。

再來則是屋主夫妻離異，徐鼎表示，這類型的屋主大多有出售的時間壓力，希望盡快處理共同財產，因此他們出售房屋不求賺錢，只求不要賠錢，因此有一定的議價空間，而這類型的屋主，近年來也有漸多趨勢。

除此，徐佳馨補充說明，許多換屋族群，已經買了新房屋，可能因為時間、資金的壓力，需要盡快出售房屋，也可留意這類的屋主，議價空間高，或是持有時間較短的屋主，可能因財務問題急需變現，價格也會比較好談。

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