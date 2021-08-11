電競將納入奧運？網友一面倒唱衰　外媒揭「2理由」看好

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但電競真的沒機會列入奧運嗎？其實外媒倒是看好可能性很大！據英國媒體《獨立報》報導，這次東京奧運引入了街頭滑板、三對三籃球等等新的比賽項目，被認為可以成功吸引更多年輕人，奧運會主席巴赫（Thomas Bach）表示，「我們希望將體育運動帶給年輕人，我們不能再期望他們會自動來到我們身邊。我們必須去找他們」。
而奧運這股「尋找年輕人」的實驗仍將繼續，下屆巴黎奧運新增的霹靂舞（breaking）競賽就是一個例子，而在霹靂舞之後，電競被看好是下一個被納入奧運的新項目。
《獨立報》指出，其實哪些項目可以列入奧運長期以來並沒有很明確的定義，不少既有項目都有被移出奧運的呼聲，像這次因馬匹不肯配合讓德國奪牌熱門選手淚灑當場的「現代五項」馬術，便被點名留在奧運的日子可能已經「屈指可數」。
那麼電競被看好列入奧運的理由為何？《獨立報》列出2點，第1是符合前述的「吸引年輕人」，電競無疑是時下最受年輕人青睞的競技之一。第2則是「商業考量」，奧運其實也是一棵創造超高營收的搖錢樹，尤其繫於轉播商與廣告商的利益，而電競的背後商機之龐大也是不言可喻。
不過《獨立報》最後也指出，除了外界的質疑聲浪外，電競被列入奧運所遭遇到的最大阻力恐怕就來自奧運會本身。雖然洛杉磯奧委會負責人瓦瑟曼（Casey Wasserman）是位電競產業支持者，但國際奧委會中也不乏看不慣這種潮流的成員，奧運是否會完成更多的變革，大家都在看。（編輯：倪浩軒）