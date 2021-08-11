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電競將納入奧運？網友一面倒唱衰　外媒揭「2理由」看好

▲電競會被納入奧運的五環殿堂嗎？這是許多網友感興趣的問題。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲電競會被納入奧運的五環殿堂嗎？這是許多網友感興趣的問題。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 17:27:52

東京奧運順利落幕，主辦國日本在疫情下仍圓滿達成任務，並替奧運會注入許多新元素，獲得外界肯定。而放眼未來，許多人好奇的問題就是「電競有機會成為奧運的正式項目嗎？」其實相關的討論早已醞釀多年，但多數台灣網友卻似乎並不看好，然而外媒對此倒是樂觀其成。

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有網友日前在PTT發文，詢問大家是否認為「電競有一天也會成為奧運的正式項目？」結果大多數鄉民均抱持負面看法，紛紛在底下留言回覆說「不可能」、「電競不是運動阿…要放在奧運不太可能吧」、「電競迷整天作夢」、「電競自己單獨去辦世界級的大賽就好了」、「電競是競技，但競技不等於運動」。

▲許多網友認為電競不是運動，不該被納入奧運。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲許多網友認為電競不是運動，不該被納入奧運。（示意圖／翻攝自Unsplash）
但電競真的沒機會列入奧運嗎？其實外媒倒是看好可能性很大！據英國媒體《獨立報》報導，這次東京奧運引入了街頭滑板、三對三籃球等等新的比賽項目，被認為可以成功吸引更多年輕人，奧運會主席巴赫（Thomas Bach）表示，「我們希望將體育運動帶給年輕人，我們不能再期望他們會自動來到我們身邊。我們必須去找他們」。

而奧運這股「尋找年輕人」的實驗仍將繼續，下屆巴黎奧運新增的霹靂舞（breaking）競賽就是一個例子，而在霹靂舞之後，電競被看好是下一個被納入奧運的新項目。

《獨立報》指出，其實哪些項目可以列入奧運長期以來並沒有很明確的定義，不少既有項目都有被移出奧運的呼聲，像這次因馬匹不肯配合讓德國奪牌熱門選手淚灑當場的「現代五項」馬術，便被點名留在奧運的日子可能已經「屈指可數」。

▲德國現代五項選手史勒（Annika
▲德國現代五項選手史勒（Annika Schleu）在現代五項最後一個比賽馬術時，搭配到的馬匹不配合移動，痛失金牌，讓她在場上痛哭。（圖/美聯社/達志影像）
那麼電競被看好列入奧運的理由為何？《獨立報》列出2點，第1是符合前述的「吸引年輕人」，電競無疑是時下最受年輕人青睞的競技之一。第2則是「商業考量」，奧運其實也是一棵創造超高營收的搖錢樹，尤其繫於轉播商與廣告商的利益，而電競的背後商機之龐大也是不言可喻。

不過《獨立報》最後也指出，除了外界的質疑聲浪外，電競被列入奧運所遭遇到的最大阻力恐怕就來自奧運會本身。雖然洛杉磯奧委會負責人瓦瑟曼（Casey Wasserman）是位電競產業支持者，但國際奧委會中也不乏看不慣這種潮流的成員，奧運是否會完成更多的變革，大家都在看。（編輯：倪浩軒）

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