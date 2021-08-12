影／18種肥皂隱藏用法 放進「這裡」竟能讓肥皂變大？
肥皂在生活中是隨處可見的日常用品，但肥皂除了清洗的用途外，有沒有想過將肥皂拿來作其他用途呢？Youtube頻道「奇趣領域」整理出肥皂的 18 種隱藏用法，趕緊一起來看看吧！
影像中心/綜合報導
2021-08-12 17:00:00
影片中整理 18 種肥皂隱藏用法，像是將肥皂沾水可用於「戒指卡住拔不出來」、「手鐲卡住拿不下來」、「擦拭鏡子防起霧」等狀況，或是將肥皂切成碎塊，製作成「香包」，放入鞋櫃防止臭味、碎塊放入洗手液瓶內可當「洗手液」使用等。
把肥皂塗抹在螺絲上，可以防止木材裂開、塗抹肥皂在洞口或裂縫上，能修補牆身小洞、裂縫及刮痕。以及肥皂能潤滑不順暢的拉鍊、塗抹肥皂在鑰匙上潤滑鎖匙，防止鎖匙卡住在鎖頭裡等，以及在磨腳的鞋子上，塗肥皂能軟化鞋子，解決磨腳問題。
影片中實驗，將肥皂放入微波爐加熱後，皂體因化學反應而變大，加長肥皂使用期限。提醒大家，影片中介紹「肥皂可以止癢被蚊蟲叮咬的地方」以及肥皂與糖混合「塗抹在皮膚表面可排出皮膚內的小刺」、微波爐加熱等實驗行為，僅為「奇趣領域」依經驗整理的參考方法，民俗療法請勿盡信，身體如有症狀，建議尋求專業治療，以免加深傷口惡化。（實習編輯：王偉妮）
▶ 感謝授權：奇趣領域
完整影片：https://youtu.be/MC_BdJ5M9zY