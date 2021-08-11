咖哩也要正名？專家揭「無奈真相」：印度根本沒這道菜

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班薩日前呼籲人們不要再隨意使用「咖哩」這個名詞，班薩認為印度根本沒有叫「咖哩」的菜餚，只是當初英國人來的時候，「不願意知道我們菜餚的實際名稱」，所以全部統稱叫做咖哩。她認為人們是時候了解真正的印度美食，不是完全禁用「咖哩」這稱呼，而是實際認識各類印度料理的多樣性，當你說出「咖哩」的時候，真正知道自己在表達什麼。
班薩的言論引發爭議，支持她的網友認為「咖哩」就是一種殖民主義的遺緒，不過也有人認為事情沒這麼嚴重，英國《GB News》的記者便直呼這種說法荒謬，認為咖哩的稱呼沒有問題，反嗆「加利福尼亞人（指班薩）是怎麼回事？」
根據《鏡報》報導，南亞專家、佛蒙特大學的副教授富爾斯特（Ilyse Morgenstein Fures）指出，「咖哩（curry）」這個詞確實不存在於南亞語系，最初可能是英國人誤聽了坦米爾語的「kari」，而在印度當地，「kari」所指稱的意義隨著地區有所不同，有時是指煙燻，有時是指配菜，而英國人則是把它當作當地特色食物的泛稱。
班薩替咖哩「正名」的說法讓不少網友聯想到了韓國的泡菜，之前韓國的文化體育觀光部也正式發佈「外語譯名規範」，希望將韓式泡菜的中文譯名變更為「辛奇」，藉此減少與四川泡菜間的爭議，並提高「辛奇」的世界地位。不過大多使用中文的網友仍然習慣稱呼泡菜，雖然背後有其文化脈絡，但要改變大家的既定印象還是沒那麼容易。（編輯：倪浩軒）