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咖哩也要正名？專家揭「無奈真相」：印度根本沒這道菜

▲咖哩是許多人喜愛的美食，但有位印度裔美食部落客卻跳出來高呼，「印度根本沒咖哩這道菜」掀起討論。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲咖哩是許多人喜愛的美食，但有位印度裔美食部落客卻跳出來高呼，「印度根本沒咖哩這道菜」掀起討論。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 21:38:31

咖哩擁有獨特的濃郁香氣，在全世界都廣受歡迎，是許多老饕的最愛料理。不過，日前卻有位印度裔美食部落客直言印度根本沒有叫「咖哩」的菜餚，呼籲大家不要再隨意使用「咖哩」這個稱呼。話語一出立即引發熱議，掀起一股「咖哩正名」的討論潮。

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這位語出驚人的部落客名叫班薩（Chaheti Bansal），她目前定居在美國加州，在抖音、IG、YouTube等多個社群網站平台經營個人的美食頻道，所有社群網站加起來約有近百萬位的粉絲。

班薩日前呼籲人們不要再隨意使用「咖哩」這個名詞，班薩認為印度根本沒有叫「咖哩」的菜餚，只是當初英國人來的時候，「不願意知道我們菜餚的實際名稱」，所以全部統稱叫做咖哩。她認為人們是時候了解真正的印度美食，不是完全禁用「咖哩」這稱呼，而是實際認識各類印度料理的多樣性，當你說出「咖哩」的時候，真正知道自己在表達什麼。

▲有網有好奇問，咖哩要怎麼煮才好吃？（示意圖／翻攝自《pexels》
▲印度裔的美食部落客班薩強調，印度根本沒有叫「咖哩」的菜餚。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
班薩的言論引發爭議，支持她的網友認為「咖哩」就是一種殖民主義的遺緒，不過也有人認為事情沒這麼嚴重，英國《GB News》的記者便直呼這種說法荒謬，認為咖哩的稱呼沒有問題，反嗆「加利福尼亞人（指班薩）是怎麼回事？」

根據《鏡報》報導，南亞專家、佛蒙特大學的副教授富爾斯特（Ilyse Morgenstein Fures）指出，「咖哩（curry）」這個詞確實不存在於南亞語系，最初可能是英國人誤聽了坦米爾語的「kari」，而在印度當地，「kari」所指稱的意義隨著地區有所不同，有時是指煙燻，有時是指配菜，而英國人則是把它當作當地特色食物的泛稱。

班薩替咖哩「正名」的說法讓不少網友聯想到了韓國的泡菜，之前韓國的文化體育觀光部也正式發佈「外語譯名規範」，希望將韓式泡菜的中文譯名變更為「辛奇」，藉此減少與四川泡菜間的爭議，並提高「辛奇」的世界地位。不過大多使用中文的網友仍然習慣稱呼泡菜，雖然背後有其文化脈絡，但要改變大家的既定印象還是沒那麼容易。（編輯：倪浩軒）

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