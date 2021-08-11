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基隆+2　70多歲老翁長期待家中竟確診　已匡列4人採檢

▲基隆市長林右昌認為，目前的案例幾乎都是從雙北職場或其他接觸者而來，唯有雙北的疫情控制住，全國的疫情才能獲得控制。（圖／基隆市公所提供）
▲基隆市長林右昌認為，目前的案例幾乎都是從雙北職場或其他接觸者而來，唯有雙北的疫情控制住，全國的疫情才能獲得控制。（圖／基隆市公所提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-08-11 19:11:08

基隆市今（11）日有2例的確診個案，市長林右昌表示，目前的案例幾乎都是從雙北職場或其他接觸者而來，但基隆與雙北同一個生活圈，每天有很多人來來去去，唯有雙北的疫情控制住，全國的疫情才能獲得控制。

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林右昌在下午的記者會上指出，新增的2例個案中，案15919是50多歲女性的北市某清潔公司人員，7月31日前被派至台北市101購物中心，是台北101櫃姐確診個案的接觸者，在，8月9日解除居家隔離前採檢確診；不過由於她是獨自居住，目前暫未列密切接觸者，且只有搭乘國光客運1815及首都客運9026來往大武崙及台北市。

林右昌說，至於案15920是70多歲男性退休長者，因行動不便，長期待在家中，因家人規劃安排入住照護機構，8月10日上午家人陪同至醫院進行入住前採檢，當日下午採檢報告陽性確診，不過他目前無症狀，已收治於長庚醫院；目前已匡列密切接觸者4位家人進行PCR採檢，等待結果中，至於感染來源仍持續疫調中。

▲8月11日全台本土個案新增12例。（圖/NOWnews製表）
▲8月11日全台本土個案新增12例。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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