基隆+2 70多歲老翁長期待家中竟確診 已匡列4人採檢
基隆市今（11）日有2例的確診個案，市長林右昌表示，目前的案例幾乎都是從雙北職場或其他接觸者而來，但基隆與雙北同一個生活圈，每天有很多人來來去去，唯有雙北的疫情控制住，全國的疫情才能獲得控制。
記者陳志仁／基隆報導
2021-08-11 19:11:08
林右昌在下午的記者會上指出，新增的2例個案中，案15919是50多歲女性的北市某清潔公司人員，7月31日前被派至台北市101購物中心，是台北101櫃姐確診個案的接觸者，在，8月9日解除居家隔離前採檢確診；不過由於她是獨自居住，目前暫未列密切接觸者，且只有搭乘國光客運1815及首都客運9026來往大武崙及台北市。
林右昌說，至於案15920是70多歲男性退休長者，因行動不便，長期待在家中，因家人規劃安排入住照護機構，8月10日上午家人陪同至醫院進行入住前採檢，當日下午採檢報告陽性確診，不過他目前無症狀，已收治於長庚醫院；目前已匡列密切接觸者4位家人進行PCR採檢，等待結果中，至於感染來源仍持續疫調中。
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