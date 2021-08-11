客喊「不給LINE不付錢」！外送妹靠這ID脫身：聊得開心
近年來美食外送平台崛起，民眾在家透過手機就能訂購餐點，再來只要等待外送員將香噴噴的美食送到家門口即可。不過，就有一名女外送員指出，某天送餐時遇到客人騷擾表示「不給LINE我不會出來付錢喔！」沒想到她當下機智給予一串ID，讓她成功擺脫問題，讓不少網友豎起大拇指狂讚。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 22:15:59
一名女網友於臉書粉專《外送師ㄟ543》上投稿，表示相信不少女性外送員都有被客人要求加LINE或臉書的問題，但她強調「我們是在工作不是來交友的耶！居然還說不給賴（LINE）不給錢，我也是暈」。
隨後她也貼出對話截圖，只見客人先是留下「小姐姐你很漂亮耶！可以加LINE嗎」的訊息，她見狀後立馬婉拒，但對方仍不死心說「拜託啦！你不給LINE我不會出來付錢喔！」無奈之下，她就給了「@iing」的ID，對方也開心得馬上下樓取餐。
但事實上，這串ID其實是總統蔡英文的官方LINE，原PO表示當下這名顧客並沒有發現，不過也慎重勸告「各位女性以後遇到這種狀況就隨便給一個ID知道嗎？或給自家爸爸的，不要傻傻真的把個資給出去，太危險了！希望他跟總統聊得開心」。
貼文曝光後，馬上就引來網友讚翻留言，「總統表示：為什麼要給我的....」、「這個幽默」、「機智」、「遇到騷擾的一率封鎖」、「各位女外送員，不要以為沒照片就不會被騷擾」、「我遇過用對講機看我的耶= =超不舒服」。（編輯：陳雅雲）