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為何台積電這麼成功？他「6字」抖出成功關鍵：缺一不可

▲有網友好奇有「護國神山」之稱的台積電成功的原因。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友好奇有「護國神山」之稱的台積電成功的原因。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 22:50:58

有「護國神山」之稱的台積電，身為全球晶圓代工龍頭，近年來成為全球十分重要的企業之一。對此，就有網友好奇台積電成功的原因，因此詢問「台積電為何如此強大？」問題一出，就有鄉民列出背後功勞榜，更以6字點評關鍵。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示認為中國國力已超越日本，但台積電仍遙遙領先中國，這就讓他不解詢問「台積電為何如此強大？」

▲一名網友花了40萬元向好友的老公收購5.5張台積電股，時隔5年後卻是一場空。(圖／NOWnews資料照片)
▲網友好奇台積電成功的原因，因此詢問「台積電為何如此強大？」(圖／NOWnews資料照片)
對此，就有鄉民列出台積電之所以能成功的「功勞排行榜」，包括以下9點：

1. 肖克利與矽谷八叛徒，創造了積體電路產業。

2. 史丹佛大學哈佛大學麻省理工等等的美國高等教育，為積體電路不斷縮小，供應了理論基礎與大量人才（包括張忠謀）。

3. 德州儀器，養了張忠謀幾十年，培養他成為財務工程、領導管理、市場學、技術專業的全才。

4. SONY、戴爾、雙A、IBM等各大電機公司、電腦公司，為半導體的應用不斷研發出新產品，創造出幾乎無限擴大的半導體需求市場。

5. 英特爾，人為創造了摩爾定律，領導半導體產業不斷擴大終於擴大到需要拆分。

6. 張忠謀的先見之明與行動力（執行成功的領導者永遠排名第一，其他說「我先想到的」都是馬後砲）

7. 當時東亞廉價的勞動力、奮進精神、以及一定程度的數理工教育基礎

8. 台灣基礎建設的完成

9. 技術官僚勤於奔走，終於接上海外民間專家的線，整合出一塊資源讓人玩。

▲台積電創辦人張忠謀代表我國出席2020年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），這是APEC自1989年創立以來，首次以視訊方式舉辦的經濟領袖會議。（圖／總統府提供）
▲台積電創辦人張忠謀。（圖／總統府提供）
該名網友認為前面五點先是奠定了半導體產業和高科技人才，後面加上台灣政府大力支持，台積電才能有現今「護國神山」的稱號，最後更以「天時地利人和」6字點評成功關鍵。

貼文曝光後，也瞬間引來網友討論，「GG最重要的是商業模式的創新」、「半導體細節太多，台灣工程師高配合度是關鍵」；但亦有人認為「天時地利人和都有，拿掉任何一點都是不對的，全歸在一點上也不對。但是當時政府確實做對了事」、「前五項說了等於白說，因為那些是全人類共享的」、「任何巨大的成功都是天時地利人和啦…要到世界頂尖，一定是超好的運氣和超強的實力缺一不可」。（編輯：陳雅雲）

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