為何台積電這麼成功？他「6字」抖出成功關鍵：缺一不可

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對此，就有鄉民列出台積電之所以能成功的「功勞排行榜」，包括以下9點：
1. 肖克利與矽谷八叛徒，創造了積體電路產業。
2. 史丹佛大學哈佛大學麻省理工等等的美國高等教育，為積體電路不斷縮小，供應了理論基礎與大量人才（包括張忠謀）。
3. 德州儀器，養了張忠謀幾十年，培養他成為財務工程、領導管理、市場學、技術專業的全才。
4. SONY、戴爾、雙A、IBM等各大電機公司、電腦公司，為半導體的應用不斷研發出新產品，創造出幾乎無限擴大的半導體需求市場。
5. 英特爾，人為創造了摩爾定律，領導半導體產業不斷擴大終於擴大到需要拆分。
6. 張忠謀的先見之明與行動力（執行成功的領導者永遠排名第一，其他說「我先想到的」都是馬後砲）
7. 當時東亞廉價的勞動力、奮進精神、以及一定程度的數理工教育基礎
8. 台灣基礎建設的完成
9. 技術官僚勤於奔走，終於接上海外民間專家的線，整合出一塊資源讓人玩。
該名網友認為前面五點先是奠定了半導體產業和高科技人才，後面加上台灣政府大力支持，台積電才能有現今「護國神山」的稱號，最後更以「天時地利人和」6字點評成功關鍵。
貼文曝光後，也瞬間引來網友討論，「GG最重要的是商業模式的創新」、「半導體細節太多，台灣工程師高配合度是關鍵」；但亦有人認為「天時地利人和都有，拿掉任何一點都是不對的，全歸在一點上也不對。但是當時政府確實做對了事」、「前五項說了等於白說，因為那些是全人類共享的」、「任何巨大的成功都是天時地利人和啦…要到世界頂尖，一定是超好的運氣和超強的實力缺一不可」。（編輯：陳雅雲）