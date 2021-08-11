高捷車廂見「警匪同框」？他驚：發生什麼事 爆笑真相曝
如果在捷運車廂上看到這樣的光景，確實會讓人忍不住十分在意！有位網友就分享自己在高捷列車上拍下的照片，照片中可以看見有兩位穿著國外影集中搶匪打扮的乘客，旁邊還站著兩位神情嚴肅的警察，「警匪同框」的特殊景象，讓他直呼「是不是發生些什麼？」文章一出引發熱議，更釣出當事人現身說法，真相曝光讓大家笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-08-11 23:18:24
原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文，直呼「是不是該發生些什麼？」並分享了車廂上的照片，更透露過了好幾站之後又有兩個不同的警察上來，讓原PO好奇是否「是在輪流跟監？」而照片中那兩位穿著全身大紅色工作服，頭上還掛著人臉面具的乘客，打扮的與國外夯劇《紙房子》中的搶匪一模一樣，超強存在感讓人難以忽略。
網友紛紛在底下留言回覆說，「那兩個警察是跟著他們上來的吧」、「你們這些坐區間車的是有錢給他們搶膩」、「貝拉敲貝拉敲貝拉敲敲敲」、「笑死，兩邊都裝作沒看到」、「準備要國定殺戮日」。
文章掀起討論，高捷警察的臉書粉專小編也在底下留言回覆說，「您好，有關您的貼文，捷運警察隊勤務同仁於發現時已予關心，經查係學生參加活動，並無不法情事。」隨後連那兩位當事人乘客都在留言中相認，直呼自己只是去看電影，更笑稱「我們要紅了嗎？」峰迴路轉的結局讓大家笑翻。（編輯：倪浩軒）