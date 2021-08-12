NOW早報／東奧閉幕片有林昀儒！陸：日本報仇　畫面僅他

東奧閉幕片有林昀儒！陸網愣：日本在報仇 唯一畫面是他





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2020東京奧運在疫情肆虐全球的影響下，終於在日前完美落幕，而在8日舉行的閉幕式當中，現場也播放各種賽事精華，而「桌球天才少年」林昀儒與德國奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov）的銅牌戰對決畫面也在其中，林昀儒認真發揮驚人球技，狠狠向對方殺球，讓不少台灣人超嗨！因為這也是唯一一個台灣選手的畫面，影片中更集結各國好手比賽精采的場景，不過，這次拿下38面金牌的中國，畫面卻僅有田徑選手蘇炳添在1分11秒一瞬間的畫面。

對此，不少中國網友頗有微詞，紛紛傻眼表示「我國乒乓球4金，卻剪德國對台北的，可以開除了」、「中國鏡頭真少，乒乓球好不容易有一個鏡頭，還是台灣的」、「跳水不放？乒乓也不放？放一個蘇炳添做啥？片師可以回家吃自己了吧」、「舉重也不放我們的，跳水只放英國那織毛線的小伙子，真是受夠了」、「日本格局真的小，公報私仇不會太明顯嗎」。

今日天氣／各地為多雲時晴！天氣悶熱 留意午後雷陣雨

今（12）天各地大多為多雲到晴，留意午後雷陣雨，尤其各地山區及大台北地區有局部大雨，並有短延時強降雨發生的機率，此外，金門、馬祖及南部地區偶有零星短暫陣雨或雷雨；溫度方面，各地高溫31至34度，中午前後感受較為悶熱，請多多補充水分。





方馨公開22歲清純照 3萬人震懾「超像王祖賢」





49歲方馨是八點檔花旦，演過《台灣霹靂火》、《娘家》、《夜市人生》等夯劇，與前夫育有1女的她，43歲生日當天二嫁小2歲科技業男友Michael（李正中），一家三口關係緊密。方馨日前在結婚紀念日公開一張22歲時的青澀照，特地發文感謝老公、女兒及家人的愛，而從照片可見，嫩版方馨頭頂豐厚中長髮，濃眉大眼露齒甜笑，模樣空靈，身穿襯衫散發知性美，她也直言「希望自己永遠保持相片裡單純、自在的笑容與心境」。

而清純照一發布，陳美鳳、張本渝、劉香慈、王瞳、白家綺、潘柏希等人紛紛點讚，網友也驚豔不已，直呼「好像瘦臉的19歲的葉蘊儀」、「以為王祖賢」、「少女時簡直不比王祖賢遜色，美極了」、「有王祖賢的感覺」、「從以前就是當藝人的料」、「沒有修圖濾鏡年代的美女，才是真的美！」

▲方馨22歲模樣曝光。（圖／方馨的粉絲部）

五倍券紙本數位並行 可繳學雜費、不可繳稅或罰單





延續去年的振興三倍券政策，行政院近日規劃將推出五倍券。行政院長蘇貞昌昨（11）日在與總統蔡英文的例行會面中，向總統報告政院之規劃。據了解，蔡總統支持五倍券政策規劃，也盼行政院與執政黨內、立院黨團等有充分溝通。而外傳五倍券可能數位先行？有知情官員透露，紙本數位並行是確定的，但去年只有7％的國人領數位券，比例相對很低，要怎麼樣吸引民眾領取數位券，確實是目前的重點之一，政委唐鳳也持續研處，APP是思考的選項，但目前並沒有數位要先行的規劃。

該官員表示，目前規劃五倍券1套10張，預計會有1000、500、200元面額，與去年三倍券一樣，交由中央印製廠印製，也會有防偽設計，民眾可安心。而適用範圍部分，受疫情影響最嚴重的餐飲、百貨、零售、夜市、旅遊與藝文業大致都能夠適用，也可以用來繳納學雜費，惟不能繳稅或繳罰單，主因是與消費無關，沒有振興的效果。另昨日民進黨舉行中執會，有中執委轉述，秘書長林錫耀在會中提及黨內民調，有超過6成民眾支持五倍券，顯見民眾對政府的振興有所期待。

▲行政院將發行5倍券，將可繳納學雜費，但稅金與罰單等非消費行為則不適用。圖為2020年所發行之3倍券。（圖／NOWnews資料照）

旅遊泡泡重啟 帛琉提供2000劑疫苗給台灣旅客





中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（11）日下午在記者會中，確診台帛旅遊泡泡重啟，將於8月14日首航。對此，帛琉觀光局台灣辦事處長雷均表示，感謝台灣各部會對重啟旅遊泡泡的協助，首航確定可在8月14日出發，另基於雙方長期友好的關係，如果旅客在觀光旅遊之餘也有打疫苗的需求，帛琉政府將提供2000劑新冠疫苗予台灣旅客。

雷均也指出，帛琉將提供輝瑞、莫德納及嬌生3種疫苗供旅客預定，旅客到達當日在帛琉國際機場免費施打，並提供疫苗施打證明，預訂流程為旅客行程確認後，以email向帛琉觀光局台灣辦事處聯絡。

▲台帛旅遊泡泡重啟，帛琉政府提供2000劑疫苗予台灣旅客。（圖／帛琉觀光局）

手遊是「精神鴉片」？騰訊恐成中國當局下一打壓目標





中國政府持續打壓國內企業，繼網路叫車巨頭滴滴出行以及補教業被針對之後，下一個矛頭似乎對準了遊戲產業。中國官媒《新華社》旗下的《經濟參考報》先前發佈一篇探討電玩對社會影響的專文，直指中國沉迷電玩遊戲以及手遊的現象，對未成年人以及整體社會造成健康危害，文中點名知名龍頭企業騰訊及旗下手遊《王者榮耀》，造成騰訊股價應聲崩盤逾10％，更波及其他遊戲同業，一同跟著重跌。

而《經濟參考報》這篇文章在數小時後無預警下架，但已被視為中國官方將大力整治遊戲產業的前兆，深圳市巨澤投資管理的董事長馬澄表示，「根據七一之後的一系列政策，我們根據投資經驗判斷遊戲可能會成為下一個監管對象，這個和青少年的成長關係很大。」（編輯：許苡晴）