超商最搭早餐的飲料是？網曝「唯一真愛」：比較有飽足感

早餐是一天的活力來源，可以簡單吃但最好別忽略了！而許多人在享用早餐時，都會搭配一杯配飲料一起吃，近日有網友就好奇詢問大家「最搭早餐的超商飲料霸主？」結果全場一致秒選「1飲品」，有鄉民更直呼「比較有飽足感」。

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原PO在

PTT女孩板

發文表示，WFH（

）結束後又恢復進公司的日子，可以比較放心地進超商挑早餐也是小確幸，不用快步隨手拿了去結帳，或是一次買兩三天的份，他直言「我覺得早餐飲料選什麼，就像早上出門挑一瓶符合心情的香水一樣重要（握拳）。」

原PO進一步指出，自己當下沒想法的時候會挑「奶綠」，熟悉的風味不踩雷；前一天晚餐太膨湃的話會挑「無糖豆漿」，有種一加一減的安慰劑效應；工作壓力大時會挑「巧克力牛奶」，甜甜的療癒感會讓心情好些；外頭炎熱到不行就會買「無糖綠」，有種被冰鎮的清涼感；而若是遇到前一天熬夜（追劇）的情況則會選擇「大冰美」，他並好奇詢問「大家去超商早餐飲料都拿什麼呢？」

▲許多網友一致認為，豆漿是最搭早餐的飲品。（豆漿示意圖／取自pixaba）

問題一出，立刻掀起熱論，網友紛紛留言「一定挑拿鐵！」「only 大冰拿！ ! 奶茶類的話只能選早餐店的」、「大冰美，開啟新的一天」、「奶茶爽啊，烏龍奶是新歡」、「純喫茶紅茶+大量鮮奶超棒」、「巧克力牛奶或奶綠」、「無糖燕麥飲」、「早上怎麼可以沒有咖啡」、「最近的新歡是燕麥奶拿鐵」、「烏龍奶最高」、「鮮攪草莓奶茶，便宜」。

而綜合網友意見，最受推崇的是「豆漿」，「當然陽光無糖黑豆漿」、「無糖高纖豆漿唯一真愛」、「豆漿或是比菲多」、「無糖豆漿，單純是比較有飽足感」、「豆漿無糖或是牛奶」、「我都是低糖豆漿」。（編輯：許苡晴）