最討厭客人做啥事？外送員曝「2雷點」：真的讓人翻白眼

近年來外送平台崛起，民眾只要在家動動手指透過APP點餐，美味食物就會送上門，不過，無論是消費者或外送員，不免都會遇到一些奇葩事。昨（11）日就有一名外送員好奇詢問大家「最討厭客人哪件事？」結果許多同行紛紛狂指「2雷點」，無奈直呼「

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▲許多外送員一致認為，「失聯」與「地址有誤」是最讓人討厭的事。（示意圖，與本文無關／NOWnews資料照片）

問題一出，許多人一致認為「

失聯

」及「

地址有誤

」是最雷的事，紛紛留言「自己住哪不清楚，還要一副我應該要知道他家怎麼走一樣」、「抵達之後，傳訊要改送其他地址...」「遇到備註16樓，重點那棟大樓只到12樓，活見鬼了喔！」「訊息不回不讀，電話空號」、「地址只打路名不打號碼，然後電話又不接」、「明明客人住25號硬說自己住27號，就連隔壁27號住戶還跑出來說妳住幾號也不知道？卡在中間的我只能對客人翻白眼！」「應答完全沒反應的...」「地址跟定位差很多，一直催一直問，到了不接不開門」、「給不存在的地址，留不會接的手機。」

此外，還有網友直指「備註說到了打給我，有好康的，結果是爬五樓」、「狂催你，叫你可不可以先別接別單，先幫他送餐」、「下樓取餐，結果10分鐘過去了，再打一通電話又跟我說正在下樓，再過5分鐘才下來」、「失聯+代買檳榔+奧客名言：其他外送員都可以怎樣怎樣，就你不行怎樣怎樣」、「利用自己靠橋邊硬要訂餐超過六公里的，實際上七、八公里去」、「送到了家裡有5人沒人要付錢，推說是他家人訂的不甘他的事」、「到了打給他說要下來，等了老半天正要打第二通才打來跟你說可以幫我送上來嗎，哈囉？你連幾樓都沒打誰會知道你住幾樓，再來，要送上去為何一開始不說，要讓人在樓下等了五分鐘才又打來說要送上樓」。（編輯：許苡晴）



