在家炒飯「火不夠大」沒香氣？行家秒解1招：還原熱炒店
許多人喜歡自製炒飯來飽餐一頓，除了可以加入自己喜歡的各種配料，烹飪方法也較為簡單；不過，這道料理看似不容易失敗，其實卻蘊含不少巧思。對此，今（12）日一名網友在PTT八卦版提到，炒飯究竟如何炒得跟熱炒店一樣好吃？貼文曝光引發熱議，就有行家出面分享1妙招。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 08:51:05
原PO表示，自己很喜歡去熱炒店買炒飯吃，卻稱「現在炒飯一份要70元，想說自己在家做，可是都不好吃，沒香氣」。他也上網看炒飯教學，步驟依序是熱鍋、下油、下蛋、下肉絲、下白飯、鹽巴、醬油、蔥花，一起拌炒就完成，味道卻還是不大滿意，不禁好奇詢問廣大網友「是不是要那種噴射爐，溫度高，才能炒得出香氣？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「外面油加很多」、「外面好吃的那種，醬油淋上去的瞬間超香的」、「蛋白先炒過，蛋黃拌入米飯後炒」、「加蒜頭炒就很好吃了」、「最好是隔夜飯」、「要夠乾，家用火力太大鍋子會壞」。
對此，有內行網友指出，「在家裡火不夠大，關鍵就是你把飯跟料分開，各自炒熟，最後再拌一起加調味，甚至飯也再分開成兩份，分次炒熟」，如此一來就能還原熱炒店的美味。（編輯：賴詠璿）