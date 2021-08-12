辦桌菜吃這碗超經典！他點名「1甜湯」嗨喊：吃的是回憶

受到疫情影響，台灣傳統的喜宴辦桌、流水席暫時不開放，儘管近年來有許多新人選擇在西式驗宴會廳舉辦婚宴，但傳統辦桌仍受到不少人喜愛，認為流水席的開放場地與熱鬧氛圍，才是辦喜事的重點。對此，就有網友懷念提起自己最喜歡的「辦桌菜」，更直呼一碗甜湯才是吃流水席的經典菜色「吃的是回憶！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名網友日前在PTT的WomenTalk版上發文表示，吃辦桌、流水席的經驗是不少台灣人的共同記憶，而說到最喜歡的辦桌菜，原PO就認為「糖水湯圓」是他的心頭好，「我超怪，我最喜歡的是糖水湯圓！而且一定要有紅有白、沒有包餡的，也沒有紅豆一起煮的，都會裝在紅色塑膠碗裡面」。

▲裝了紅白湯圓的甜湯是不少辦桌、節慶常吃的傳統菜色。（示意圖／台北市市場處提供）

不過他也補充表示，在眾多經典菜色中「糖水湯圓」對他而言與其說是美味，不如說「吃的應該是回憶」。而話題曝光後也引來許多網友討論，其中也有網友認同表示「紅白甜湯圓超爆好吃 我家附近土地公廟節慶就會發」、「超愛吃這道，還有花生粉炸湯圓！」、「最喜歡開場的湯圓」、「想念辦桌+1」。

而提到台灣辦桌流水席的經典菜色，許多鄉民也紛紛懷念的列出自己心目中最喜歡的辦桌菜，「我最喜歡把所有東西包回家煮一煮的菜尾，還有佛跳牆」、「紅蟳米糕上面有時會放甜大豆，真的絕配」、「沒吃過糖水湯圓，都是炸湯圓，超喜歡！」、「喜歡大雜燴羹湯」、「冷盤（蟳丸、蝦棗、雞捲、烏魚子、粉腸）」。

不過目前懷念辦桌的民眾恐怕還得再等等了，中央流行疫情指揮中心先前就宣布，調整疫情警戒標準至第二級。儘管婚宴可開放但僅限於室內，並得遵守每一隔間室內50人、室外100人上限、不得逐桌敬酒等規定，至於辦桌、流水席則尚未開放。（編輯：楊智傑）