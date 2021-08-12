名家論壇》徐佳馨／高房價之下，小資該買房？

今年初，向來對任何事情都很淡然的同事小程，忽然間對於買屋的種種細節充滿興趣，不僅主動分享看屋心得，也開始詢問貸款、過戶、稅負等細節。說也奇怪，好像提到買房子，大家認識的毛小子就自然成熟起來。





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或許是認識太早，總覺得小程還是年輕人，但掐指一算，七年級前段生的他，即將進入不惑之年，這些年沒聽說他在情感上有斬獲，顯然買屋並非為了成家，那麼積極看屋、買房，所謂何來？





「爸媽說我這些年住在家裡，工作還都沒存錢，與其這樣還不如趁著利率低，買間房子當存錢，能把錢留下來。而且最近大學同學們也都在聊買房子的事情，剛好一起討論。」他這樣回答。





小程所處的情境，和日前國銀住宅貸款統計資料不謀而合。





在2021年第1季統計中，35歲到40歲的國人房貸筆數最高、逼近8,000筆，占全體房貸案件19％；其次為40歲到45歲民眾、筆數約近7,500筆，占比18％，合計35歲到45歲年齡層的國人房貸申辦件數占全體購屋申辦者的37%。





雖然利息低，年輕人的負擔也比以往重，在同一份統計裡，房貸授信平均金額十年成長逾57％，2021年首季已飆升到786萬到810萬間，反映出不動產價格上漲，購屋人背負的房貸也跟著增加。





小程深信「漲多就是最大風險」，對於買屋是有點躊躇，要不是家中壓力，加上這幾年都沒有回檔的跡象，也不會積極起來，可他心裡總有猶豫，不知道該不該搭上這班影響往後人生的列車？





「如果資金沒有其他運用，自己也不是那麼會理財，甚至還有些不良消費習慣，那麼，用房子逼迫自己硬存錢，確實可視為一個有效方法。」





基於永遠不會有人知道低點與高點在哪的人間現實，買房一向是讓人改變消費習慣的一種作為。而在價格漲高的風險思維下，入手還是要有點原則。





一般的建議是，以接受「沒有完美住宅」的心態，去買負擔的起，並且自己也住得下去的房子。





綜觀這幾年朋友買賣房子賠錢，扣除個人財務考量，其餘多數敗在地點選擇不當、個案規劃與管理條件太差，想要避免這種狀況，以地點、機能與功能性的個案為優先，而在目前稅制下，以自用形態中長線持有，至少能享受到自用稅負優惠，又能戰勝因為短期持有，所產生患得患失的心煩意亂。





其次，要買總價不要太高，未來賣得掉的房子。





在目前市場主流中，千萬總價上下的房子是最好轉手的對象，總價太高不僅負擔重，日後轉手也有壓力，以市場交易主流產品做為標準，未來出售在價格上比較有空間，在轉手速度上也比較快些。





最後，買問題不多，持有與交易成本不高的房子。





很多朋友認為，買房子自己整理裝潢最好，對於經驗與資源都不夠充分的年輕人來說， 裝潢常是另一個錢坑，除非有錢有閒有資源，不然同樣預算，以屋況好，不用額外過多整理成本與後續維護成本的房子為優先，同時也必須考量管理費與持有稅費，會更為周全。





低利率對於某些人來說，是時代的喜劇；無奈衍生出來的高房價與相對剝奪感，成了大家不想看到的結局。在眾聲喧嘩中，年輕人與其在憤憤不平之中老去，透過房地產讓改變理財與消費習慣，倒也不失為是一種積極作為。





最好的方案總不在計畫之中，而是有了開始的意料之外。





買房如此，人生不也是這樣嗎？











●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理





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