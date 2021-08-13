房市／新北一人戶　淡水、汐止和新店上榜

根據內政部不動產資訊平台，今年第一季的交易移轉數筆數，若以設有戶籍宅數依宅內人口數區分，一人一宅的比例最高在淡水40.21%，第二在汐止36.71、第三在新店34.1%。
財經中心/綜合報導
2021-08-13 08:30:00｜2021-08-13 09:08:37
淡水區一人一宅的比例高達4成，信義房屋濱海捷運店專案經理李尚達分析，因為現代社會結構改變，單身族群變多，小宅當道，加上低利時代，租不如買，所以很多首購族會選擇房價可負擔，大眾交通工具便利的地方作為首購的選擇條件，而淡水為雙北捷運站周邊單價總價最便宜的一區，成為單身首購族群最佳的選擇。此外，也因為需求量增加，又淡江大橋等重大工程的建設利多，因此也有許多置產客以小孩名義登記作長期資產配置。
信義房屋汐止建成店店長趙崧竣表示，汐止因地理位置與親民房價等因素，吸納南港軟體園區、內湖科技園區、汐止科學園區的上班族就近居住，汐止的房價只要南港、內湖的一半，購屋門檻相對低。
而隨著汐止、汐科火車站周邊租金行情漸高，一房一廳的物件月租金約1萬2000-1萬5000元，許多上班族存得一筆積蓄後傾向由租轉買，房價低廉自己能力就能負擔，這也是一人戶佔比較多的原因之一。
不過，新店區的房價行情不低，一人戶的佔比居第三名。信義房屋中興寶橋店店長郭昭緯認為，主要吸引許多文山區的高資產客戶過來置產，除了退休自住安排外，也有滿大比例是在新店購屋作資產配置，甚至幫下一代購屋。