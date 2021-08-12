振興券比現金好？新北：要看民眾買不買單、滿不滿意

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侯友宜說，針對永和某社區的感染案，市府用嚴肅正向的態度解決問題，發現2周內有2例的確診個案，分別朋友的傳染及家戶感染，但第3例的感染源待釐清時，因此才請整個社區全面的篩檢；此外，整棟大樓236人匡列居家隔離，如無法一人一室，就安排住防疫旅館，盼讓隱形傳播鏈有效的得到控制。
居家隔離不受1人1室或至多1名照顧者的條件？衛生局長陳潤秋指出，包括兒童及少年小於18歲）、65歲以上的民眾生活無法自理者、身心障礙者、身心失能者、重大傷病者、經醫師評估懷孕期間，需有人照顧之生活無法自理者、因傷害或疾病，生活無法自理，及其他經地方政府評估同意的情形。
至於娃娃機業者今日向侯友宜當面的陳情，希望娃娃機台能早日的解封；經發局長何怡明說明，中央7月26日特別提到要專人管理，但中央疫情流行指揮中心8月2日提到針對專人管理部分要進行檢討，截至目前為止並未提供明確的指引規範，後續會等待中央發布明確的指引規範後，新北市會進行評估。
針對行政院發言人羅秉成今日說明現金與振興券的差異，認為發放現金沒有辦法達成短期內刺激經濟的政策目標；新北市副市長劉和然回應，在中央的政策決定前，市長侯友宜再三的提醒，「市府團隊要把第一線聽到民眾的聲音，遇到的所有問題，據實的反應給中央」，一旦決定後，中央地方一條心。
劉和然也籲中央儘早決定，才能讓民眾安心、地方政府提早準備，新北的各項都準備好，就等待中央的宣布；至於發放現金的缺點是否能說服民眾、民眾的質疑能釐清？中央還要花很多心思去面對，因執行過後，民眾買不買單、滿不滿意？都要靠政策的推動，不管最後的決定如何，新北市一定做好準備。
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