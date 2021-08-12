訂購情侶拖隔天慘分手！她問「能退款嗎」 結局暖哭全場
兩個人成為情侶後，有時可能因為一些小事，或單純相處久了發現彼此個性不合，導致分手收場。而分手後，當初所買的情侶套裝小物，也不免成了觸景傷情的遺憾。就有位女網友透露，替自己與男友訂購了兩雙情侶拖鞋，想不到隔天就與男友分手。她硬著頭皮詢問店家能不能把男款拖鞋退掉，結局卻暖哭全場，更有鄉民直呼「單身的看完都想哭了！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 18:03:56
原PO在Dcard發文，透露自己日前與男友分手，分手後正常的過日子，一樣每天上下班，把自己情緒處理得很好。不巧的是，在分手前一天原PO才替自己與男友訂購了兩雙情侶拖鞋，想當作驚喜禮物。如今既然已經分手，禮物當然就派不上用場，原PO於是硬著頭皮詢問店家，方便把男款拖鞋退掉嗎？
店家幫忙取消訂單後，順便詢問原PO為何要退貨？原PO便如實相告和男友分手，「本來是要買給男友一起穿的，我想他應該是穿不到了」。結果日前原PO收到當初訂購的女款拖鞋，發現店家竟然在裡面附了一張小卡片和小禮物，暖心安慰原PO「記得要按時吃飯，好好休息！」更鼓勵原PO提著勇氣去冒險，「一個人的世界也可以很好！」
原PO透露自己看完卡片「直接崩潰大哭」，來自陌生人的溫暖格外感動，非常感謝店家的暖心卡片，讓她更加提起勇氣替這段感情劃下句點。網友也紛紛在底下留言回覆說，「我單身看完都想哭了」、「溫暖無所不在，不要為了一段逝去的感情難過。要慶幸我們都在其中成長了」、「分手好一陣子，以為自己已經沒事了，結果看到這篇還是哭出來」、「看了也好感動，希望我們都能提著勇氣去冒險」。（編輯：倪浩軒）