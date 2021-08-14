影／睡眠姿勢能看出人的性格嗎？10種常見睡姿大公開

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一、士兵型睡姿：以仰臥方式，雙手放於兩側，雙腳直立在床上，像個士兵；性格較為安靜，做事較堅定和有紀律，對自己和他人有高標準。
二、胎兒型睡姿：以側睡方式，雙腳捲曲和雙手放在接近身體的地方，像個嬰兒縮成一團；內心較為敏感，外表卻顯得堅強，這類型性格親切，也透露可能需要被保護、理解以及同情。
三、原木型睡姿：以側睡方式，雙手放於身體兩側，雙腳自然伸直，像個原木躺在床上；性格較為大方隨和，喜歡與人交談和融入群體，容易相信他人，也容易被騙。
四、渴望型睡姿：以側睡方式，但雙手會向前伸，像是要向人索取東西；性格較為開放，會多疑多慮，容易憤世嫉俗，做決定較慢，但下定決心會很堅定。
五、自由落體型睡姿：以趴著睡方式，雙手抱著枕頭，頭轉向左右其中一側，像跳傘員趴在床上；性格較為大膽、魯莽和直言不諱，不喜歡接受批評，臉皮較薄，容易感到緊張。
六、海星型睡姿：以仰臥方式，雙手放在枕頭兩側或抱枕，像海星一樣躺在床上；容易交朋友，提供他人幫助，傾聽他人意見，不喜歡成為眾人焦點。
以上為睡眠專家克里斯·伊茲科夫斯基（Chris Idzikowski）博士，分析出的 6 種睡姿以及其性格。
七、登山型睡姿：以仰臥方式，雙手自然伸直，腳會像登山一樣抬起；擁有冒險以及難以預測的性格，喜怒無常，容易被逗笑，也容易生氣，有很高的行動力、競爭力和領導能力，算是天生的領導者。
八、木乃伊型睡姿：以仰臥方式，雙手抱胸和雙腳交叉，直立躺在床上；防備心較重，不容易打開心扉，外表開放但內心十分保守，在人際交往中容易遇到阻礙。
九、二郎腿型睡姿：以仰臥方式，翹二郎腿睡覺；性格較為自戀，有自己的一套生活模式，很難接受生活上的變化，較適合獨立做事。
十、大字型睡姿：以大字仰臥方式，雙手雙腳打開的睡姿；性格較為獨立有自信，重視自由與自我權利，性格開放，容易與人交朋友，為很好的聆聽者。
Youtube頻道「維思維WeisWay」表示，因為人的睡姿在睡眠中，會因其他因素變換睡姿，並沒有固定的睡眠姿勢，因此睡姿所表現的性格自然沒有那麼準確，以上並無完善的理論根據，僅供民眾參考。（實習編輯：王偉妮）
▶感謝授權：維思維WeisWay
完整影片：https://youtu.be/pRk4wdz-XZs