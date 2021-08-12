技師來公司檢修！他「1句話」主管秒變臉 過來人揭眉角
每間辦公室都有不同的公司文化，很多時候職員的工作表現往往繫於與同事、客戶、主管之間的人際相處，職場新鮮人都得自己去摸索適應，找出一套不會得罪人又具效率的工作模式。就有位網友分享親身經驗，在公司找來技師檢修設備時，他脫口「1句話」當場讓主管變臉，不禁詢問大家「是不是我太白目了？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 22:14:07
原PO在PTT發文，透露公司前幾天設備出了問題，於是請別部門過來檢修。對方的經理帶著技師一塊過來，雙方稍微討論一下後，他們經理跟技師說先檢查某個地方，這時原PO脫口而出說「經理，那個我檢查過了，你可以直接檢查其他地方」。
原PO主管一聽立即拉住原PO，告誡說「經理脾氣很差，不要給他下指導棋。他們自己查就好。」原PO這才恍然大悟，直呼「是不是我太白目了？」感慨自己本意只是想節省查修時間，最後不禁詢問大家，「各位是否會為了這些眉角而選擇保持沉默呢？」
文章一出掀起討論，網友紛紛留言回覆說「你有沒有想過如果你判斷是錯的，對方真的先跳過你提的意見，結果查一大圈回來發現問題就在你說沒問題的那裡，會有多尷尬？」、「我習慣從頭到尾都檢查，不會跳過任何步驟」、「這是責任歸屬問題吧，萬一你搞錯了，你擔的起嗎？責任你要扛嗎？」、「身為技術人員，我自己是不可能完全相信非技術人員的說法」、「他們檢修一定有他們的SOP，經過親眼所見的檢查再做出判斷是基本中的基本，本就不該聽信外人的說法而跳過自己的SOP」。
不過也有網友認為，「職場上適當的耿直是一個非常好的人格」、「如果真的熟了這樣說也不會怎樣 」、「好意的提醒，其實沒有關係的」。（編輯：倪浩軒）