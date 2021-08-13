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NOW早報／滷味霸主是誰？網狂喊「1神物」：滷不爛又入味

▲滷味要滷什麼最讚？內行網友狂喊「1神物」。（示意圖／讀者提供）
▲滷味要滷什麼最讚？內行網友狂喊「1神物」。（示意圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-13 06:00:00

滷味霸主是哪一樣？內行狂喊「1神物」：滷不爛又極入味

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台灣小吃琳瑯滿目，其中「滷味」深受不少民眾喜愛，不論是當正餐、宵夜都非常合適。對此，近日一名網友在PTT女孩版提到，回家看見阿嬤滷了一整鍋的滷味，內容物應有盡有，不禁好奇詢問大家「滷味要滷什麼最讚？」貼文曝光引發熱議，內行網友狂喊「1神物」，滷不爛卻相當入味。

原PO表示，一回到阿嬤家看到餐桌上放了滿桌的菜，有炒小白菜、燙萵苣、炒莧菜、煎魚，還有一鍋東西，打開一看發現是滿滿的滷味。

原PO欣喜的說「有豬肉、豆乾、杏鮑菇、滷蛋，有時候還會有雞腿肉，但今天沒有。阿嬤煮的滷味最讚了」，她也透露自己最愛的滷味是豆乾，因為湯汁都會吸得滿滿的，最後好奇詢問廣大鄉民「大家覺得滷味滷什麼最讚呢？」

▲滷味要滷什麼最讚？內行網友狂喊「1神物」。（圖／翻攝自PTT）
▲滷味要滷什麼最讚？內行網友狂喊「1神物」。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「喜歡滷王子麵」、「滷雞爪」、「豆乾、丸子、海帶這些基本款最讚了」、「滷到有點軟爛的米血糕」、「大腸、豆皮、豬耳朵、豬頭皮」、「滷茭白筍好吃」、「棒棒腿跟雞翅」、「好懷念阿嬤的滷肉」。

其中，網友們呼聲最高的是「滷蛋」，認為不僅滷不爛，還特別入味，「最棒就滷蛋，沒有其它」、「蛋白」、「夠味的滷蛋」、「我喜歡筍乾，馬鈴薯跟滷蛋！」

今日天氣／各地高溫炎熱　午後局部有雨

今（13）日受到西南風影響，清晨至上午間中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣，各地山區及近山區的平地、大台北地區熱對流發展旺盛，易有大雷雨、短延時強降雨發生，留意午後天氣變化；溫度方面，各地高溫約31至35度，中午前後感受較悶熱。

一定是你沒買！威力彩連39摃　下期頭獎上看17.5億

台灣彩券表示，已經連續38期未開出頭獎的威力彩，本期頭獎依然未開出。也就是連續未開出期數來到39次，這也是自第三屆以來，連摃期數第5長的一次。

▲威力彩連38槓，下期頭獎上看15億元。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師就分析指出，「4星座」偏財運佳，並加碼曝光「好運時辰」。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣彩券表示，本期威力彩再度未開出頭獎，累計已39摃，下期頭獎上看17.5億元。（圖／NOWnews資料照）
允台設處引中國不滿　立陶宛大使證實：已被北京要求離開

立陶宛因同意讓台灣設立「台灣代表處」，引起中國當局不滿，宣布要召回駐立陶宛大使以外，還要求駐中國大使離開。立陶宛駐中國大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene）11日晚間證實，她已經收到北京要求離開的通知，將會在隔離期滿後走人。

▲（圖／翻攝自米凱維切涅推特）
▲立陶宛駐中國大使米凱維切涅證實，她已經收到北京要求離開的通知。（圖／翻攝自米凱維切涅推特）
九把刀岳母打AZ後猝死　防疫女神公布「救命關鍵圖表」

九把刀57歲岳母打AZ疫苗後猝逝，兩者是否有關連，尚待解剖報告出爐，醫師許書華11日在臉書呼籲，接種疫苗後務必注意身體變化，如出現不舒服的症狀，要有所警覺或就醫，並製作簡易圖表供民眾參考。

▲許書華製作接種疫苗後不同時間點注意事項。（圖／許書華醫師
▲許書華製作接種疫苗後不同時間點注意事項。（圖／許書華醫師 陪妳寫日記臉書）
許藍方10年前嫩照曝光　網不解：怎沒上表特版

37歲「最美性學博士」許藍方驚傳搭上有婦之夫，儘管本人堅決否認有嚴重越矩行為，優質形象已面臨崩壞危機。不過在這之前，許藍方憑亮眼外型和醫學專業，成為線上人氣最火的兩性專家，她10年前剛出社會的清純照昨（12日）被挖出，就有網友不解地問：「當初怎麼沒上表特版？」

▲許藍方10年前模樣曝光。（圖／許藍方博士
▲許藍方10年前模樣曝光。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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