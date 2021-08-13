髮廊剪髮為何洗2次頭？設計師曝「真實原因」：全誤會了
台灣髮廊隨處可見，許多民眾也會固定一段時間就到髮廊剪髮、染燙做造型，不過你是否也曾發現，髮廊幫客人洗頭髮時，通常都會洗2次頭呢？近日，一名網友在PTT八卦版提到，上髮廊去剪頭髮時，總共洗了兩次頭才讓他去剪頭髮，不禁好奇原因為何，貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 08:47:49｜2021-08-13 08:47:54
原PO提到，以前都是習慣到傳統理髮廳剪頭髮，笑稱「最近剛從阿嬤理髮廳畢業，進入到年輕妹妹開立的髮廊剪頭髮」，不過他一走進店內，服務員就說要帶他去洗頭髮，他困惑地說「阿洗頭髮就算了，還洗了又再洗一次，總共洗了兩次才讓我去剪頭髮」，心中不禁上演小劇場「裡面的小妹妹是覺得我頭很臭很噁心嗎？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「你下次去100的就不用洗啦」、「100的頂多噴噴水而已」、「太油」、「油爆」、「第一次洗掉髒汙，第二次按摩頭皮」。
事實上，先前有類似的貼文也曾引發網友討論，當時一名網友分享，他的設計師曾說「第一次洗油汙、髮妝品，第二次才是真的在清潔」，也有網友強調「每次都要洗兩次，第一次先大致洗，第二次會按摩頭皮」，尤其是較長髮、髮量厚或油性頭皮的女生，只洗一次有時候那份量的洗髮精和泡泡，沒辦法徹底清潔整個頭皮，此時就需要沖掉，再針對沒搓洗到的部分用洗髮精起泡清潔，並非頭太油、太髒才洗2次，很多人都誤會了。（編輯：賴詠璿）