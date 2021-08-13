撩妹聊天紀錄曝光！單身男超懊悔 過來人吐露盲點：難怪
交友軟體現在相當盛行，有很多人會使用交友軟體交朋友或是找另一半，使用線上配對的方式，配對成功後就可以開始聊天，不過跟剛認識的網友聊天也是一大學問。近日有網友在網路論壇討論之前在交友軟體與女生的聊天紀錄，讓他驚覺原來會單身不是沒有原因，但也有過來人看了聊天紀錄後戳破「1盲點」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 10:02:54
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「終於知道一直單身的原因」的貼文，原PO表示遠距教學開始前，無聊會滑滑交友軟體，直到最近又再度打開，隨便點個聊天紀錄發現以前都在「尬聊」，聊天紀錄寫道，因為配對到的女生自我介紹內容打英文，於是女生跟原PO打招呼後，他回：「感覺英文很6喔」，女生回他：「並沒有」，原PO再回：「都打英文哈哈哈，我都不知道自介要打什麼。」原PO更直言看完想回去把自己揍一頓，他領悟到很尷尬，難怪對方不想回他訊息，原PO最後補上：「反正我還是很不會聊天」。
貼文一出，網友留言道，「快給你笑死，隔著螢幕都感覺尬了」、「真的看到以前自己聊天方式真的就死異男會被自己尬死」、「尷尬能力很6喔」、「對話也太尬了吧」、「真的要加油欸」。
不過也有過來人戳破1個盲點，「是你找不到話題，而不是她沒有給你話題」、「不是不能聊就不聊，是想辦法習慣找話題之類的，真的對方沒興趣就換個試，不嘗試感覺你就只是原地踏步」、「其實如果沒有累積大量的話題，所以問題不是不好聊，而是你口袋話題不夠多」。（實習編輯：歐雅如）