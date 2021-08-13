新北今日「+0」？衛生局不證實也未否認

國內的疫情逐漸趨緩，雖雙北近日偶有零星的社區感染個案，但今（13）日傳出新北市首度「+0」的好消息；對此，新北市政府衛生局今日不證實也未否認，僅表示將由下午的中央流行疫情指揮中心的記者會來對外公布。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-13 12:24:07
台灣5月中旬爆發疫情以來，新北市於5月24日的確診病例達到最高峰、334例，所幸疫情從7月起逐漸的受到控制；近2周雖仍有板橋小型醫院、新莊家庭聚會及永和社區大樓的群聚案，並未徹底阻斷隱形的傳播鏈，但大部分的感染源都清楚，加上民眾踴躍的配合篩檢，疫情也誠如新北市長侯友宜所言，「新北的疫情控制非常穩定！」
新北市昨日僅新增三重區1例居家隔離期間陰轉陽的個案，且感染源十分的清楚，為案15916為同住室友；據了解，新北市今日並沒有新增確診的個案，甚至連居家隔離陰轉陽的個案也「+0」，而面對媒體的詢問，衛生局則不證實也未否認，僅強調一切由中央流行疫情指揮中心於下午的記者會對外說明。
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