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「3+11」非防疫的破口？侯友宜：台灣禁不起第2次的蹂躪

▲新北市長侯友宜認為，面對疫情，要學會謙卑、自我反省自己，檢討問題在哪裡，「台灣禁不起第2次的蹂躪！」（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜認為，面對疫情，要學會謙卑、自我反省自己，檢討問題在哪裡，「台灣禁不起第2次的蹂躪！」（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-13 13:17:53

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨（12）日指出，「3+11」非防疫的破口，只開放邊境的管制後沒有造成社區疫情，遭外界指責是推卸責任；對此，新北市長侯友宜認為，面對疫情，要學會謙卑、自我反省自己，檢討問題在哪裡，「台灣禁不起第2次的蹂躪！」

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侯友宜今（13）日受訪時指出，面對這次的疫情，非常的痛心與難過，目前已走800多個最親愛的國人，這樣一個血淋淋的教訓，「永遠要記得」；因此，面對疫情要學會謙卑、自我反省自己，「我們的問題在哪裡？」只有面對問題、檢討問題在哪裡，才可解決後續帶來的挑戰。

侯友宜表示，台灣是一個海島型的國家，病毒要進來，阻絕於境外是一個決戰點，管控於境內是在阻絕於境外沒有辦法做到的時候，才是管控在境內；所以阻絕於境外、管控於境內的不二法門，最重要就是要把阻絕於境外做好，若無阻絕境外產生破口，將讓疫情大幅的肆虐在台灣、造成傷害。

侯友宜強調，「我們永遠要記得，我們永遠要面對，我們永遠要做好檢討」，針對Delta的病毒在全球肆虐，也不斷呼籲「入境普篩、入境普篩」，嚴格防守入境的破口及防疫旅館、港口等，都要用心用力的做好防疫，不要再造成Delta病毒再度進到國內，產生國內的破口，「台灣禁不起這樣的傷害。」

侯友宜說，不是只有往生的人讓我們痛心疾首，疫情也讓台灣的經濟困頓、苦難同胞，真的要好好捫心自問，努力地學會面對、檢討及解決問題，才能夠團結、齊心齊力再度的守好；面對下一波的Delta病毒來勢洶洶，才能夠守得住，大家一起加油，團結面對。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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