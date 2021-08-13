動漫迷的痛！他列「5角色」死掉最可惜 網哭喊：好難過
日本動漫常常掀起一陣旋風，不管是前陣子火紅的《鬼滅之刃》，或是已連載20年的《航海王》，都讓許多動漫迷印象深刻。不過有些動漫的劇情走向，會讓觀眾「獻出眼淚」，劇情可能是遇到角色過世、離別等，讓觀眾覺得心碎又可惜。近日有網友在網路論壇討論，看過的動漫中，哪位角色過世是最讓人可惜，引起眾多動漫迷「哭著」留言討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 13:46:42
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「有沒有哪位角色死掉是覺得超可惜的」的貼文，原PO說因為疫情都待在家看動漫，於是他就分享了五個看圖就心碎的已死亡角色，更說不管看幾次都覺得可惜。原PO先發第五名，是《航海王》的火拳艾斯，他說那時候看哭到斷片；再來是第四名，《反叛的魯路修》的魯路修，原PO說覺得魯路修劇情很神，為了救心愛的人與世界，RESPECT；第三名為《東離劍遊紀3》的萬軍破，他認為萬將軍最後燃燒生命在戰鬥，看到忘記呼吸，死了雖然可惜，但這個角色也因此完整:；第二名是《東京復仇者》的場地圭介，原PO感嘆，這角色帥又有魅力，死掉真的很不捨；最後第一名，原PO給《進擊的巨人》的莎夏，他說：「好想再看她和柯尼約翰的日常，不說了先去哭」。
貼文一出，眾多動漫迷哭著留言，、「場地真的是我一生的痛欸，救不回來真的超可惜」、「莎夏啊，昨天再看一次還是泛淚」、「喔嗚嗚嗚嗚場地、艾瑪、艾斯，之前難過到聽到《海賊王》的OP13就會爆哭」、「必須有我的艾斯」、「我第一個也想到莎夏」。
也有網友分享自己認為死掉最可惜的動漫角色，「第一次感到角色死亡的震撼絕對是自來也」、「絕對是娜娜明啊啊啊啊啊」、「阿斯瑪戰死那集我哭到頭痛」、「小時候看到千代奶奶死掉整個崩潰大哭」、「尼特羅，我心目中最強的男人，雖然他死了才有後面的選舉篇，可是當初看到他死掉真的超難過」。意外的是，留言中僅一則提到前陣子最火紅的《鬼滅之刃》中的「大哥」，「哇這麼多樓竟然都沒有大哥，大哥退潮了嗎」。（實習編輯：歐雅如）