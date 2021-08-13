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面試被問「這題」直回5字！求職妹臉綠　過來人反揭關鍵

▲有一名女網友表示自己在面試的時候被問到「這一題」，但太過緊張，她竟直回5字，事後回想超崩潰，但貼文一出，過來人反揭關鍵。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲有一名女網友表示自己在面試的時候被問到「這一題」，但太過緊張，她竟直回5字，事後回想超崩潰，但貼文一出，過來人反揭關鍵。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-13 14:23:38

受到疫情影響，許多人不幸失業，生計大受影響，因此若能在此期間獲得面試邀約，多數人都會更加珍惜機會並認真準備。不過，就有一名女網友發文，表示自己在面試的時候被問到「這一題」，自己卻太過緊張，直回5字，事後回想超崩潰，但貼文一出，就有過來人反揭關鍵。

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該名女網友昨（12）日在社群平台《Dcard》發文，表示自己日前接到某公司的面試電話，但當面試官問她「為什麼投履歷於我們的公司」時，她卻直回5字「因為離家近」，但事後想起來超崩潰，擔心直言「看來這個offer我拿不到了」。

原PO也補充，因爲自己當時正在上班，突然接到電話，太過緊張，才會沒有想這麼多，直接回應對方，「是不是太誠實，給自己找罪受」？

▲有一名女網友表示自己在面試的時候被問到「這一題」，但太過緊張，她竟直回5字，事後回想超崩潰，但貼文一出，過來人反揭關鍵。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自pixabay）
▲有一名女網友表示自己在面試的時候被問到「這一題」，但太過緊張，她竟直回5字，事後回想超崩潰，但貼文一出，過來人反揭關鍵。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「該說妳是誠實呢還是傻呢」、「我回答離家近結果錄取XDD」、「離家近，加班到多晚都沒關係」、「中小企業最愛這種回答，大公司就保重」、「誠實！我是老闆的話考慮錄用」。

不過，也有不少網友認為「不會影響」並揭開「關鍵」，「為啥拿不到？公司招人最主要的就是穩定性，誰管你有多偉大的抱負，能夠做的長久做的穩定最重要，有地緣關係算其中之一」、「離家近絕對是個很好的原因，不少公司都希望有地緣性，它是安定工作很重要的指標，但不能只有一個原因，來表達對公司的嚮往」。

其中，也有許多曾這麼回答過的過來人表示，「今天剛去面試，主管也跟我說他想找家裡近一點的員工，怕路途太遠危險，所以不一定啦哈哈哈」、「我也這麼說～後來錄取了，其實交通問題人資也可能考慮吧，如果你住很遠的話會增加離職的機率」、「我也回過離家近，錄取了！對方說離家近很好啊，比較穩定」。（編輯：郭佩蓉）

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