帛琉「5+9」成破口？侯友宜：台灣禁不起再付出慘痛代價
台灣預計8月14日重啟帛琉的旅遊，外界擔憂「5+9」的入境檢疫過於寬鬆，重蹈覆轍諾富特「3+11」的防疫破口；新北市長侯友宜今（13）日認為，台灣禁不起再度付出慘痛的代價、血淋淋的教訓，尤其我們的經濟沒有辦法再承受。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-13 14:06:45
侯友宜指出，入境跟出境是最重要的一個防疫關口，當政府採取相對的放寬後，要做好謹慎的評估，台灣禁不起第二次的蹂躪，禁不起再度付出慘痛的代價、血淋淋的教訓；尤其我們的經濟沒有辦法再承受，這麼多的庶民經濟還在水深火熱當中。
侯友宜強調，政府開放帛琉旅遊的過程中，「入境普篩及配合的防疫旅館，甚至相關的港口，有沒有辦法用更嚴格的標準把它守得住」，這才是最關心的；面對疫情學會謙卑、檢討，才能夠解決問題，大家在疫情能夠穩穩控制的同時，不要忘了血淋淋的教訓，讓我們誠心誠意的痛定思痛，面對問題、解決問題。
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